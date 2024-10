Marieta Severo, Suzana Pires e Fabiana Karla abrem pré-estreia de ‘Câncer com Ascendente em Virgem’ nesta quarta (23)

Marieta Severo, Suzana Pires e Fabiana Karla estarão presentes na pré-estreia de ‘Câncer com Ascendente em Virgem’, nesta quarta-feira (23), às 19h30. O novo filme dirigido por Rosane Svartman e produzido por Clélia Bessa, que também estarão presentes, é um dos destaques da 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, dentro da Mostra Brasil (hors concours). A sessão de gala será na Cinemateca Espaço Petrobras, às 19h30. O filme também será exibido no dia 25 (sexta), às 16h, no Espaço Augusta.

‘Câncer com Ascendente em Virgem’ é baseado na história inspiradora da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008 lançou o emocionante e divertido blog “Estou com Câncer, e Daí?”. O roteiro é assinado por Suzana Pires, em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, e conta com a colaboração da autora Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa, filha de Clélia.

Na trama, a professora de matemática e influenciadora educacional Clara (Suzana Pires) precisa confrontar seu estilo de vida acelerado e personalidade controladora quando é surpreendida pelo diagnóstico de câncer de mama. O momento abre espaço para que Clara repense o modo como conduz suas relações, ressignificando padrões de beleza e seus valores. Nessa jornada, ela se aproxima da mãe Leda (Marieta Severo), uma mulher mística e cheia de esperança, e da filha, Alice (Nathália Costa), uma adolescente criativa e independente. As três gerações de mulheres passam a compartilhar suas vulnerabilidades e desafios mutuamente, numa troca profunda e verdadeira.

A formação de uma rede de apoio é um dos pontos centrais do longa, que coloca em evidência o protagonismo feminino e a sororidade entre amigas de longa data e novas parcerias. Clara conta com o apoio de Paula (Carla Cristina Cardoso), amiga antiga que reforça a alegria e amor pela vida. Dircinha (Fabiana Karla), uma vendedora de artesanato, também se torna uma grande amiga de Carla, com quem divide o mesmo tratamento contra o câncer. Ângelo Paes Leme interpreta Renato, ex-marido de Clara; e Julia Konrad, Ju, namorada dele.

O longa é uma produção da Raccord Produções com coprodução da Globo Filmes e RioFilme, e distribuição da Downtown Filmes. O filme tem parcerias com o Instituto Dona de Si, Magazine Luiza e FSA/Ancine. A estreia nos cinemas será no primeiro semestre de 2025.

SERVIÇO 48º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo:

23/10 às 19h30: Cinemateca Espaço Petrobras – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino

25/10 às 16h00: Espaço Augusta – Sala 1 – R. Augusta, 1475 – Consolação

Sinopse:

Clara é professora de matemática e faz o maior sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. Bem humorada, sarcástica e às vezes debochada, ela gosta de manter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade quando descobre que tem câncer de mama. Com coragem e resiliência, ela enfrenta dias ruins e outros melhores ao lado da filha adolescente, da mãe e de amigas leais. Em sua jornada de cura, Clara tem a chance de celebrar a vida e de ressignificar seus relacionamentos. Baseado em uma história real.

Ficha Técnica:

Direção: Rosane Svartman

Produção: Clélia Bessa

Roteiro: Suzana Pires, Martha Mendonça e Pedro Reinato

Colaboração no Roteiro: Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa

Direção de Fotografia: Dudu Miranda

Produção Executiva: Bárbara Isabella Rocha

Direção de Arte: Fabiana Egrejas

Figurino: Márcia Tacsir

Maquiagem: Mari Figueiredo

Som Direto: Valéria Ferro

Edição de som: Maria Muricy, ABC

Mixagem: Armando Torres Jr.

Montagem: Natara Ney

Trilha Sonora: Flavia Tygel

Maquinista Chefe: Alessandro Corino

Gaffer: Allan Paulo

Elenco:

Clara – Suzana Pires

Leda – Marieta Severo

Alice – Nathália Costa

Dircinha – Fabiana Karla

Paula – Carla Cristina Cardoso

Dra. Carolina – Maria Gal

Sofia – Giovana Lima

Dra. Mayra – Mariana Costa

Andressa – Ariane Souza

Renato – Ângelo Paes Leme

Youtuber famoso – Yuri Marçal

Ju – Julia Konrad

Marcos – Heitor Martinez

Professor de fitdance – Rafael Tannuri

Zé Cavaquinho – Lucca Fortuna

Repórter – Rodrigo Átila

Bruno – Gabriel Palhares

Dr. Mauro – Carlos Rosário

Dra. Diana – Aline Menezes

Recepcionista – Leandro D’Melo

Guilherme – Pedro Caetano

Damião – Marcio Fonseca

João – Gahbi

Vendedora – Cibele Santa Cruz

Motorista – Luiz Lobo

Ana Maria – Kika Farias

Helena – Mony

Jussara – Prazeres Barbosa

Valdete – Claudia Babot

Giovana – Giovana de Tonni