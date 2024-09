Sustentabilidade na agropecuária será tema de debate do Instituto de Economia Agrícola

O Instituto de Economia Agrícola realizará na próxima quarta-feira, dia 25, às 14h, o seminário “Qual a sustentabilidade para a agropecuária brasileira?”.

O seminário será proferido por Regina Aparecida Leite de Camargo, docente da Unesp – campus Jaboticabal.

A frase “Brasil celeiro do mundo” é usada com frequência para enfatizar a posição privilegiada do país como grande produtor e exportador de commodities agrícolas. Mas, num cenário em que as questões ambientais e as mudanças climáticas são uma preocupação tanto para os países mais como os menos desenvolvidos, e podem inclusive influenciar as escolhas de compra dos consumidores, será que tecnologias como plantio direto, agricultura de precisão e controle biológico, entre outras, são suficientes para tornar a nossa produção agropecuária mais sustentável? Ou estamos perdendo a oportunidade de liderar uma nova revolução na agricultura – dessa vez baseada na preservação, regeneração, recuperação e respeito com a natureza, com as diferentes categorias de agricultores, com as comunidades tradicionais e os povos originários?

O evento é coordenado pela pesquisadora do IEA, Terezinha Franca, que atua em políticas agrícolas relacionadas a crédito rural, opções de financiamento agrícola, sistemas de garantia de renda, desenvolvimento rural, agricultura familiar, agroecologia e sistemas agrossilvipastoris e ILPF.

Haverá certificado de participação, para aqueles que desejarem, a partir do preenchimento de formulário online no horário do evento.

Ciclo de Seminários Estudos IEA

Desenvolvido para divulgar os estudos realizadas pelos pesquisadores e técnicos do instituto, o ciclo convida especialistas de outras instituições para abordar tópicos pertinentes à economia agrícola. Essa iniciativa visa facilitar a troca de conhecimentos, promover debates e disseminar informações, oferecendo uma plataforma de discussões para diversos públicos interessados.

Serviço

“Qual a sustentabilidade para a agropecuária brasileira?”

Palestrante: Regina Aparecida Leite de Camargo – Agrônoma, Mestre em Ciências Sociais e Doutora em Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Docente da Unesp – campus de Jaboticabal –, atua nas áreas de Sociologia e Extensão Rural, com foco em agricultura familiar.

Coordenação: Terezinha Franca (IEA/APTA/SAA)

Data: 25 de setembro (qua), 14h

Transmissão online pelo canal da SAA/SP do YouTube

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JlfY4Ml5B4s