Suspensão de benefícios para aposentados e pensionistas do Igeprev até regularização cadastral

Os aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev) que não realizaram a Prova de Vida no último ano enfrentarão a suspensão de seus benefícios. A medida, anunciada pelo governo estadual, afeta aproximadamente 750 beneficiários que precisam regularizar sua situação cadastral para poderem receber o próximo pagamento.

Uma lista contendo os nomes dos aposentados e pensionistas que necessitam realizar a Prova de Vida foi divulgada no Diário Oficial em 6 de fevereiro. A atualização cadastral deve ser realizada exclusivamente por meio do aplicativo ‘Meu RPPS’, ferramenta essencial para a continuidade dos pagamentos.

Em um esforço para facilitar a regularização, o Igeprev tem implementado uma busca ativa, utilizando contatos via telefone e WhatsApp para localizar aqueles beneficiários que ainda não atualizaram suas informações. Os interessados podem obter assistência através do número (63) 99225-9117 ou pelo serviço gratuito 0800 647-0747.

Após a conclusão da Prova de Vida, os documentos apresentados serão analisados, e o status do processo poderá ser verificado no aplicativo em até cinco dias.

