Suspeito de matar delegado é preso em Paraisópolis, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira (28) um homem suspeito de matar o delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32. Outros dois suspeitos de participação no crime foram detidos. As prisões ocorreram em operação na favela de Paraisópolis, na zona sul, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Cerca de 30 viaturas da Polícia Civil estão na comunidade.

A operação foi realizada pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), com apoio do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégica).

“Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão. Mais detalhes serão fornecidos ao término da operação”, afirmou a pasta da Segurança.

O delegado foi morto na manhã do dia 14, na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, também na zona sul.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o delegado andava pela rua quando um motociclista, que havia estacionado ao lado de uma caçamba, vai até ele e aponta uma arma.

Em seguida, ele parece tomar a arma do policial e dispara contra o agente, que tenta correr, mas é atingido e cai na rua poucos metros depois da caçamba, ao lado de um carro estacionado. Segundos depois, ele fica imóvel.

Pouco antes de o policial aparecer, o motociclista, que carregava uma bolsa laranja como as usadas em entregas de comida, passa pela rua e por um grupo de quatro homens que estava perto da caçamba. Eles correram após o policial ser abordado.

Um vídeo de outro ângulo mostra Belarmino, que estava de camiseta, bermuda e chinelo, dobrando a esquina da rua Amaro Guerra pouco segundos depois de o motociclista ter passado pelo cruzamento.

Depois dos tiros, o motociclista sobe na moto e segue pela mesma rua.

Natural de Gravata, em Pernambuco, Belarmino havia iniciado a carreira como delegado de polícia em maio do ano passado.

O delegado chegou a ser levado para o Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. O caso é investigado pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio da 6ª Delegacia Seccional.