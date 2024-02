Suspeito de integrar quadrilha de roubo de carga é preso com cocaína em Mairinque

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam nesta segunda-feira (19) um homem com 148 pinos de cocaína, em Mairinque, no interior de São Paulo. O detido é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas.

Policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio) chegaram até o homem após investigações apontaram seu envolvimento em um ataque a um carregamento de cigarros. Mandados de busca e apreensão foram concedidos pela Justiça e cumpridos pela equipe para apreender as armas e roupas usadas no crime.

Os policiais realizaram as buscas em um imóvel no Bairro Olho D’Água. Lá, além da cocaína, foram recolhidos três celulares e anotações relacionadas à contabilidade de tráfico. A equipe também encontrou um blusão de moletom, uma calça jeans e um tênis, roupas possivelmente utilizadas durante o roubo.