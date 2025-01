Suspeito de Envenenamento Familiar Apresenta Contradições em Depoimentos

As investigações sobre um crime trágico que resultou em múltiplas mortes em uma mesma família no Piauí estão avançando, com Francisco sendo identificado como o principal suspeito. De acordo com as autoridades policiais, o homem apresentou três narrativas diferentes durante seus depoimentos, levantando suspeitas sobre a veracidade de suas alegações, especialmente quando confrontado por testemunhos contraditórios de familiares.

O incidente ocorreu em uma residência que abrigava 11 pessoas, onde Francisco residia com sua esposa, Maria dos Aflitos, e os filhos dela, além de três netos. Essa configuração familiar complexa parece ter contribuído para um clima tenso dentro da casa.

A motivação por trás do crime é investigada e, segundo informações obtidas, sentimentos de desprezo e aversão por seus enteados estão entre as razões mais prováveis. Durante os interrogatórios, Francisco fez comentários depreciativos sobre sua enteada Francisca, referindo-se a ela de forma pejorativa como “boba”, “matuta” e “inútil”. Além disso, ele desqualificou os filhos de sua esposa ao chamá-los de “primatas”, demonstrando um comportamento hostil constante em relação à presença deles.

Particularmente alarmante é o relato do delegado sobre a conduta de Francisco até mesmo no leito de morte de Francisca. O desprezo do suspeito por ela era evidente, mesmo quando ela se encontrava gravemente enferma no hospital. Esses fatores sustentam a teoria de que o crime poderia ter sido premeditado e motivado por um intenso ressentimento.

Maria dos Aflitos também foi detida pela Polícia Civil do Piauí. A extensão da prisão foi decidida no mesmo dia em que ela foi temporariamente detida; no entanto, as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o papel dela nos eventos que levaram ao crime.

As investigações apontam que as mortes ocorreram após as vítimas consumirem sobras da ceia de Ano Novo. Embora inicialmente não apresentassem sintomas na noite anterior, nove indivíduos passaram mal durante o almoço seguinte, resultando em cinco óbitos.

Um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmou a presença do veneno conhecido como “terbufós”, um inseticida usado para combater pragas que afeta gravemente o sistema nervoso humano. Os efeitos incluem tremores, crises convulsivas e dificuldades respiratórias.

As vítimas fatais da tragédia incluem Manoel Leandro da Silva (18 anos), Francisca Maria da Silva (32 anos), Igno Davi da Silva (1 ano e 8 meses), Lauane da Silva (3 anos), Maria Gabriela da Silva (4 anos) e Maria Jocilene da Silva (32 anos), ex-nora de Maria dos Aflitos.

Dentre os sobreviventes, quatro já receberam alta médica: uma adolescente de 17 anos, irmão das vítimas Manoel e Francisca Maria, bem como um menino de 11 anos, filho de Maria Jocilene. Francisco também foi liberado após tratamento.

Este caso não é isolado para a família; em 2023, dois filhos de Francisca, João Miguel da Silva (7 anos) e Ulisses Gabriel da Silva (8 anos), também faleceram em circunstâncias similares por envenenamento. Uma vizinha da família, Lucélia Maria Gonçalves, foi presa sob suspeita de envolvimento nesse crime anterior e permanece detida preventivamente enquanto aguarda julgamento.

As investigações continuam em curso para esclarecer todos os detalhes desse caso complexo e chocante.