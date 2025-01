Motorista de Aplicativo Agrede Idosa em Copacabana e É Identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou nesta sexta-feira (31) a identificação do motorista de aplicativo envolvido na agressão a uma idosa de 68 anos, ocorrida em Copacabana. O incidente, que se deu na quarta-feira (29), foi capturado por câmeras de segurança.

Em seu relato às autoridades, Maria de Fátima Silva Pires informou que a violência se iniciou após ela deixar cair farelos de biscoito no interior do veículo durante a corrida. Ao chegar ao seu destino, o motorista teria solicitado que ela limpasse o assento do carro. Segundo a vítima, a exigência foi feita de forma bastante agressiva, levando-a a decidir sair do carro e seguir em direção ao seu prédio.

Foi nesse momento que o motorista a seguiu até a entrada do edifício onde reside e, em um ato de violência, desferiu um chute nas costas da idosa, fazendo com que ela caísse ao chão. As câmeras de segurança do condomínio registraram toda a ação, que mostra o agressor deixando o local rapidamente após o ataque.

O porteiro do prédio, que presenciou a cena, prestou socorro à idosa. Em depoimento posterior, Maria de Fátima relatou que está enfrentando dores nas pernas e nas costas e que sua mobilidade foi prejudicada devido à agressão sofrida.

O caso foi oficialmente registrado na 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) como lesão corporal. A vítima também passou por um exame no Instituto Médico Legal (IML) para avaliar as lesões causadas pelo ataque. A polícia aguarda o laudo do IML para determinar a gravidade dos ferimentos.

O delegado Ângelo Lages, encarregado da investigação, revelou que o veículo utilizado pelo agressor não está registrado em seu nome, o que poderia ter contribuído para sua tentativa de escapar da identificação. “Conseguimos localizá-lo através de diligências e iremos convocá-lo para depor na próxima semana”, afirmou Lages.

A empresa Uber, por sua vez, se manifestou sobre o incidente, classificando qualquer ato de violência como inaceitável. A companhia informou que a conta do motorista foi banida imediatamente após o ocorrido e reiterou que todas as corridas são cobertas por seguro. Além disso, declarou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações em andamento.