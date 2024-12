Suposto namorado de Gugu mantém disputa por herança do apresentador

Em uma declaração recente ao portal Terra, Thiago Salvático, que é considerado o companheiro de Gugu Liberato, reafirmou sua determinação em continuar a disputa pela herança do famoso apresentador, avaliada em R$ 1,4 bilhão.

A posição de Thiago foi divulgada na segunda-feira, 16, após a família de Gugu anunciar planos para a divisão dos bens conforme estipulado no testamento do comunicador.

Thiago aguarda com otimismo o julgamento de sua apelação, que possibilitará o início do processo para o reconhecimento da união estável entre ele e Gugu. O caso será submetido à análise da família Liberato, que deverá apresentar sua defesa. Um dos principais desafios enfrentados por Thiago foi a extinção indevida de sua ação, que ocorreu sem a instauração do contraditório ou a produção de provas necessárias.

O papel do Poder Judiciário se torna essencial para assegurar que Thiago tenha a oportunidade de comprovar sua relação homoafetiva com Gugu, garantindo assim um julgamento justo. De acordo com informações sobre o andamento do processo, os detalhes permanecem sob sigilo.

Gugu

A trajetória de vida de Gugu Liberato destaca-se por seu extraordinário sucesso profissional e pela manutenção de uma reputação impecável. O apresentador criou uma imagem pública que se fundiu com sua identidade pessoal, tornando-se um ícone na televisão brasileira. Mesmo com filhos residindo nos Estados Unidos, ele sempre se fez presente nas obrigações parentais. Sua relação com Thiago foi marcada por anos de companheirismo e afeto.

Gugu construiu uma família que desafiava os padrões tradicionais, e segundo Thiago, todas as formas de família devem ser protegidas pelo Estado. Ele argumenta que as uniões homoafetivas não devem ser sujeitas aos mesmos requisitos das uniões heteroafetivas convencionais, especialmente no que tange à exigência de publicidade.

Apesar de sua imagem pública como celebridade, Gugu era uma pessoa reservada e optou por manter a privacidade do relacionamento em um círculo restrito de amigos e familiares.