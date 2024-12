Após 5 anos, família de Gugu Liberato chega a acordo sobre herança

Após cinco anos desde o falecimento do renomado apresentador Gugu Liberato, a família finalmente chegou a um acordo sobre a divisão de sua herança, encerrando assim um longo processo que gerou controvérsias e discussões públicas. O comunicador, que perdeu a vida em um trágico acidente doméstico em sua residência nos Estados Unidos em 2019, deixou uma fortuna estimada em R$ 1,4 bilhão.

Segundo informações divulgadas pelo programa Fantástico, a divisão da herança foi realizada com os filhos de Gugu, Augusto, Sofia e Marina, recebendo 75% do total, enquanto os restantes 25% foram destinados aos cinco sobrinhos do apresentador. Este desfecho só foi possível após a ex-companheira Rose Miriam desistir do processo que visava o reconhecimento de união estável, uma vez que não constava no testamento.

Rose Miriam buscava garantir uma fatia significativa da herança, alegando direitos sobre 50% do montante. Entretanto, em um gesto considerado altruísta por muitos, ela decidiu abrir mão de suas reivindicações. A irmã de Gugu, que atuou como inventariante do testamento e tinha direito a 5% da herança, expressou que suas ações foram motivadas pelo amor ao irmão.

Em declarações ao Fantástico, um dos filhos de Gugu expressou sua tristeza com a exposição pública das disputas familiares. Ele enfatizou que seu pai sempre foi uma figura discreta e distante de polêmicas, tornando ainda mais dolorosa a visibilidade das questões legais e emocionais enfrentadas pela família. “Foi muito difícil. Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas e foi muito triste para mim ver tudo aquilo saindo na mídia”, afirmou.

Com o fim deste capítulo conturbado na história familiar de Gugu Liberato, os herdeiros agora poderão seguir em frente, permitindo que a memória do apresentador seja celebrada sem as sombras das disputas financeiras.