Supergrupo Beat confirma show único em São Paulo

Os membros do King Crimson, ADRIAN BELEW e TONY LEVIN, se uniram ao virtuoso guitarrista STEVE VAI e a DANNY CAREY, explosivo baterista do Tool, para criar o supergrupo BEAT que leva aos palcos uma reinterpretação criativa de três dos mais icônicos e influentes álbuns do KING CRIMSON lançados nos anos 80: Discipline (1981), Beat (1982) e Three Of Perfect Pair (1984).

Com produção da Mercury Concerts, o show acontecerá no dia 9 de maio de 2025 (sexta-feira), no Espaço Unimed, em São Paulo, e promete ser uma experiência única e inesquecível com performances arrebatadoras de alguns dos maiores músicos do rock mundial. As vendas de ingressos começarão no dia 21 de janeiro (terça-feira), às 10h, pela Eventim.

Segundo Adrian Belew: “De 1981 a 1984, o King Crimson criou uma música própria. Atemporal. Linda. Complexa. Feroz. Para os fãs que viveram isso naquela época, e para aqueles que nunca puderam testemunhar, nosso objetivo é trazê-lo à vida novamente. Uma tarefa monumental, mas vamos em frente! Não há pontos de exclamação suficientes para expressar meu entusiasmo!”

“Fazer parte desse grupo é um privilégio e uma oportunidade extraordinários de interpretar algumas das músicas mais amadas, atemporais e monumentais dos anos 80 (e além) com músicos verdadeiramente inspirados. Essa música ressoa profundamente em mim. Adrian, Tony e Danny são músicos únicos com uma visão sobrenatural para apresentar ricas complexidades musicais de uma forma muito acessível e estou ansioso para pesquisar as mentes musicais uns dos outros em tempo real no palco”, diz Steve Vai.

E completa: “Robert Fripp é um dos nossos gênios históricos. Sua técnica de guitarra altamente específica e excepcionalmente brilhante é estudada e reverenciada. Sua contribuição para a qualidade da minha vida musical e de tantos outros é suprema. Posso garantir aos fãs do KC que darei o meu melhor para respeitar esta grande música com o cuidado e a intensidade que ela merece”.

Danny Carey diz: “estou muito animado por dividir o palco com três dos meus músicos favoritos do planeta. Tony, Steve e Adrian sempre foram uma fonte de inspiração para mim desde o início da minha carreira, e agora poder compartilhar um pouco da minha jornada musical com eles é a realização de um sonho. Acho que posso falar por todos nós quando digo que espero que todos os nossos fãs estejam tão entusiasmados quanto nós com esta turnê”.

“Revisitar algumas das minhas músicas favoritas é um deleite por si só, mas na companhia desta escalação estelar, espero ter meu traseiro musical chutado! Esta vai ser uma turnê e tanto”, comenta Tony Levin.

O BEAT recebeu as bênçãos de Robert Fripp que usou as redes sociais para dizer que este é um projeto “que eu apoio e encorajo totalmente”.

Sobre o King Crimson

Fundada em 1968, em Londres, por Robert Fripp. Michael Giles, Greg Lake, Ian McDonald e Peter Sinfield, o King Crimson produziu um som dramático e com vocais poderosos. A banda influênciou fortemente o rock progressivo dos anos 70 e inspirou diversas gerações de artistas de vários gêneros.

Seu álbum de estreia, In the Court of the Crimson King, de 1969, continua sendo seu lançamento de maior sucesso comercial, com uma potente mistura de jazz, música clássica e música experimental. Nos anos seguintes o King Crimson passou por diversas mudanças em sua formação. Em 1972 Robert Fripp mudou a abordagem do grupo e criou composições cada vez mais complexas, até o grupo ser desfeito em 1974.

Nos anos 80, a banda retorna com Robert Fripp, Bill Bruford, Adrian Belew e Tony Levin e sob a influência da música africana, o pós-punk e o minimalismo nova-iorquino lançam em três anos os álbuns Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. Em meados dos anos 90 o grupo volta com uma nova formação e em 1995 lançam o álbum Thrak e diversas gravações de seus shows.

Em 2000, o King Crimson lança The Construkction of Light e em 2003 The Power to Believe. Em 2008 os músicos se reúnem pra comemorar os 40 anos da banda. Com Robert Fripp considerado aposentado, o King Crimson volta em 2013 com uma linha de frente de três baterias e o novo segundo guitarrista e cantor Jakko Jakszyk. Entre 2014 e 2021 a nova formação faz diversos shows pelo mundo e lançou vários álbuns ao vivo, reinterpretando músicas de toda a carreira de 50 anos da banda.

SERVIÇO

Cidade: São Paulo

Data: 09 de maio (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Portas: 20h

B.E.A.T: 22h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preços Inteira Meia

Pista Premium R$ 550,00 R$ 275,00

Mesas A,B,C R$ 700,00 R$ 350,00

Mesas D,E,F R$ 650,00 R$ 325,00

Mesas G,H R$ 600,00 R$ 300,00

Mezanino R$ 600,00 R$ 300,00

Camarote A R$ 700,00 R$ 350,00

Camarote B R$ 650,00 R$ 325,00

Ingressos a venda a partir do dia 21/01 (terça-feira) às 10h

Na internet: www.eventim.com.br/BEAT

Ponto de venda sem taxa:

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE SERVIÇO

Espaço UNIMED

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-000

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados.

A Eventim não se responsabiliza por compras efetuadas em canais não oficiais. * Atente-se aos horários e locais indicados acima.

Parcelamento

Em até 3x sem juros nas compras online e na bilheteria.

Em até 10x com juros apenas online.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em https://www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

Para maiores informações sobre os horários de funcionamento e as formas de pagamento de cada ponto de venda, por favor consulte:

ATENÇÃO

Os ingressos de estudantes estão limitados a 02 ingressos por CPF

Os ingressos de idosos estão limitados a um ingresso por CPF

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INGRESSOS COMPRADOS FORA DOS PONTOS DE VENDAS OFICIAIS DA EVENTIM.

PARA CONSULTAR OS ENDEREÇOS OFICIAIS VISITE:

https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4413851605015