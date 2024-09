Sungrow apresenta novo filme de animação brasileiro distribuído pela O2 Play

A Sungrow do Brasil tem o prazer de anunciar sua participação no aguardado projeto cinematográfico “Placa-Mãe”, produzido pela Espacial Filmes e distribuído pela O2 Play. “Placa-Mãe” é uma animação nacional com uma narrativa envolvente. A produção aborda temas contemporâneos relevantes, relacionados à tecnologia, sustentabilidade e a intersecção entre inovação e o cotidiano das pessoas.

A parceria inovadora entre a Sungrow, líder global em inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia, e a renomada distribuidora O2 Play reforça o compromisso da Sungrow em investir na cultura, ampliando sua atuação além do setor energético. Ao atrelar seu nome a uma das maiores referências do cinema, a Sungrow se posiciona como pioneira no setor de energia renovável ao unir sustentabilidade, cultura e impacto social. Essa iniciativa destaca não apenas o papel da empresa na transformação energética, mas também seu engajamento em promover um futuro mais sustentável, culturalmente inclusivo e socialmente responsável para todos.

Dirigida por Igor Bastos, a animação aborda questões relevantes e contemporâneas, como adoção tardia, família, meio-ambiente e representatividade , através da cativante história de Nadi, uma androide que conquista cidadania e o direito de adotar duas crianças, David e Lina. A narrativa se complica quando Asafe, um influenciador digital sensacionalista, gera polêmica em busca de fama, levando David a fugir com medo de perder a irmã, dando início a uma busca dramática de Nadi pela cidade, tentando encontrar o garotinho.

“Placa-Mãe” é um projeto inovador, sendo a primeira animação produzida no interior de Minas Gerais e o segundo longa-metragem do estado. A animação foi realizada por uma equipe de artistas e técnicos de Divinópolis/MG, e também conta com participações de renome como Márcio Simões, conhecido por dublar os atores como Samuel L. Jackson e Will Smith. No filme ele dubla Asafe, o vilão da trama. O filme foi aclamado em diversos festivais internacionais e conquistou mais de 25 prêmios e reconhecimentos.

A Sungrow se orgulha de apoiar este projeto não apenas como uma contribuição à cultura nacional, mas também como uma celebração das intersecções entre tecnologia e humanidade, ressaltando a importância das relações pessoais e das memórias que nos moldam.

O lançamento nos cinemas de “Placa-Mãe” está previsto para 3 de outubro de 2024, em parceria com Aldeias Infantis SOS, organização que lidera o maior movimento de cuidado do mundo e tem conexão com as temáticas de adoção e cuidado parental, ambas exploradas pela obra.

Assista ao trailer de Placa-Mãe: