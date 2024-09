Aldeias Infantis SOS anuncia parceria social com filme Placa-Mãe

A Aldeias Infantis SOS, organização global que lidera o maior movimento de cuidado do mundo, anuncia uma parceria social inédita com o filme Placa-Mãe, animação brasileira de ficção científica que explora a temática da adoção e do cuidado parental e tem estreia prevista para o dia 3 de outubro.



Com a parceria, os valores arrecadados na venda dos ingressos serão revertidos em benefício de ações promovidas pela Aldeias Infantis SOS no país.

O longa, que é dirigido por Igor Bastos e tem produção da Espacial Filmes e distribuição pela O2 Play, conta a história de Nadi, uma androide que ganha cidadania brasileira e o direito de adotar duas crianças, David e Lina. Os problemas começam quando Asafe, um digital influencer sensacionalista, cria diversas polêmicas sobre o caso para ganhar popularidade. O público ainda acompanha as desventuras do menino David que, durante o processo de adoção, foge com medo de se separar de sua irmã Lina.

“A intenção do filme é chamar a atenção da sociedade para o tema da adoção e da diversidade de formatos de família. Dessa maneira, o enredo de Placa-Mãe estabelece conexão direta com o trabalho da Aldeias Infantis SOS, que atua no cuidado e proteção de crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias”, explica Christofer Müller, diretor de Mobilização de Recursos da Organização.

Placa-Mãe é o primeiro longa de animação produzido no interior de Minas Gerais e o segundo no estado de Minas. O filme foi feito ao longo de quatro anos e meio nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana, e envolveu mais de 250 profissionais.

Em 2023, a animação foi selecionada em mais de 100 festivais, passando por 30 países e ganhando 25 prêmios, tendo como destaque o Prêmio Coral Negro de Melhor Longa-Metragem de Animação, no 44° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, além de seleções no 56° SITGES – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya e 40° Chicago International Children’s Film Festival, entre outros.

Assista ao trailer de Placa-Mãe:

Adoção e acolhimento

Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) apontam que o Brasil tem atualmente 33.325 famílias prontas para adotar e 4.318 crianças na fila. Ou seja, há quase oito grupos para cada criança aguardando ser adotada. A grande maioria (63%) das 4.318 crianças disponíveis para adoção é maior de seis anos. O segundo maior grupo são de adolescentes com 14 anos ou mais, que representam 34%. Do universo de meninos e meninas a espera de uma família, apenas 654 (15%) têm menos de 4 anos de idade.

As crianças e os adolescentes que estão na fila de adoção foram afastados de suas famílias por decisão judicial. É nessa etapa, que antecede o processo adotivo, que atua a Aldeias Infantis SOS por meio de um espaço familiar e comunitário, com uma rotina estabelecida de cuidado e proteção dos jovens, por meio de Casas Lares existentes de Norte a Sul do Brasil.

Cada uma dessas residências conta com uma Mãe Social (cuidadora residente), que é responsável pelo cuidado de até 10 crianças. Além disso, o serviço é oferecido de acordo com o contexto e necessidades locais, buscando manter os irmãos juntos em acolhimento.

“O nosso trabalho é voltado para o cuidado e desenvolvimento de crianças e adolescentes afastados de seus pais e, ao comprar um ingresso, os expectadores também farão parte desse movimento solidário para apoiar cada vez mais meninos e meninas”, ressalta Müller.

Sobre a Aldeias Infantis SOS

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children’s Villages) é uma organização global, de incidência local, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A Organização lidera o maior movimento de cuidado do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo, além de desenvolver ações humanitárias.

Fundada na Áustria, em 1949, está presente em mais de 130 países. No Brasil, atua há 57 anos e mantém mais de 80 projetos, em cerca de 30 localidades de Norte ao Sul do país. Ao trabalhar junto com famílias em risco de se separar e fornecer cuidados alternativos para crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, a Aldeias Infantis SOS luta para que nenhuma criança cresça sozinha.

Sobre a Espacial Filmes

A Espacial Filmes é uma produtora audiovisual mineira, e tem como cultura sempre misturar arte, tecnologia e um cadinho do nosso tempero da roça. Fundada em 2018, somos especializados na criação de filmes de animação e conteúdo audiovisual, a empresa surgiu como uma resposta à carência de produções de animação no estado de Minas Gerais.

Sua fundação marcou um ponto de virada na cena cinematográfica mineira, principalmente no interior do estado, estabelecendo-se como pioneira na produção de filmes animados e projetos audiovisuais de qualidade.

A Espacial Filmes alcançou reconhecimento internacional com seu notável longa-metragem de animação “Placa-Mãe” que é o primeiro longa de animação produzido no interior de Minas, e apenas o segundo do estado de Minas Gerais. Além de diversas outras produções em séries de TV, médias-metragens, longa-metragens, e curta-metragens, de animação e live-action.

Sobre a distribuidora O2 Play

A O2 Play é dirigida por Igor Kupstas sob a tutela de Paulo Morelli, sócio da O2 Filmes. A distribuidora faz parte do grupo O2, que também tem como sócios o cineasta Fernando Meirelles e a produtora Andrea Barata Ribeiro.

Em atividade desde 2013, a O2 Play se diferencia das demais distribuidoras por trabalhar, além do cinema, TV e vendas internacionais, o VOD (Video on Demand) – licenciando conteúdo para além de 30 plataformas digitais.

Já foram mais de 80 filmes lançados em cinemas, entre títulos brasileiros premiados, como Sócrates e Chorão – Marginal Alado, e internacionais, em parceria com a Netflix, como O Irlandês, Dois Papas, Não Olhe Para Cima, Bardo e Pinóquio por Guillermo Del Toro – estes dois últimos indicados ao Oscar® 2023.

A lista de longas ainda inclui parcerias com a MUBI: Annette, que abriu o Festival de Cannes 2021 e conquistou o Prêmio de Melhor Direção, Crimes of the Future, que estreou no Festival de Cannes 2022, o vencedor do Oscar® 2022 de Melhor Filme Internacional Drive My Car, o vencedor do Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2022 Holy Spider, o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Ator Aftersun e o indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Filme Internacional Close.

