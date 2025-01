Sued Nunes volta a São Paulo com a turnê “Segunda-feira”

Uma das vozes mais poderosas da música contemporânea, Sued Nunes retorna à São Paulo, nos dias 18 e 19, para a apresentação da turnê do seu novo álbum “Segunda-feira”. O show acontece no Sesc 24 de Maio, no sábado, às 20h, e domingo, às 18h, e promete nos lembrar do quanto é necessário celebrar as suas raízes e caminhos. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Sesc, clique aqui.

Aclamada pela originalidade e profundidade de suas composições, Sued Nunes utiliza o conceito do álbum para abordar temas cotidianos, que envolvem sentimentos como recomeço, reflexão e renascimento, uma metáfora para o novo ciclo de vida que a cantora apresenta em sua música. O álbum “Segunda-feira” é uma ode à ancestralidade, aos caminhos e ao dono desses caminhos: Exu.

Com arranjos minimalistas e poéticos, Sued banha no dendê, cada verso e comprova com este projeto, que é a nova voz da Bahia preta. O show promete uma jornada sonora única, marcada por emoções genuínas e interpretações marcantes.

Sobre a artista

Nascida em Sapeaçu (BA), Sued Nunes começou sua jornada musical aos 7, quando ganhou seu primeiro violão. Apresentou-se em igrejas, formaturas e casamentos, e foi com os anos de carreira que a artista do Recôncavo Baiano faz da música portal para abordar temas que a atravessam como mulher, negra e de axé. Voz potente da MPB, música preta brasileira, traz também a religiosidade em suas canções.

E é em Cachoeira (BA), um dos grandes lugares de preservação da cultura africana no Brasil, que firma sua trajetória como cantora e compositora enquanto cursava História na UFRB e lançava seu primeiro trabalho completamente autoral. Sua sensibilidade é premiada como ‘Melhor Música e Letra’ no 19º Festival de Música Educadora FM e como ganhadora da seletiva que deu origem ao seu primeiro clipe. Sued tem uma carreira marcada pela coragem de desbravar e pela construção coletiva, saindo da Bahia para se apresentar em uma série de estados brasileiros.

Dividiu line-ups com artistas como Iza, Lenine e Criolo, e em seu primeiro álbum, Travessia, trouxe o hit “Povoada”, viralizado no TikTok com mais de 10 milhões de plays. Essa estreia foi fundamental no trilhar caminhos de seu novo lançamento ‘Eixo’, mais uma de suas criações que celebram sua negritude, fé e ancestralidade por meio da arte. Sued é musicalidade que balança, com manha, jogo de cintura e conexão com o sagrado. Desta vez, transita da voz e violão para uma maturidade musical que explora novas estéticas, timbre e elementos sintéticos.

Serviço:

Sued Nunes – Segunda-Feira

Datas: 18 e 19 de janeiro

Horário: 20h (Sábado) e 18h (Domingo)

Local: Sesc 24 de Maio – Rua 24 de Maio, 109, República