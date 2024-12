Sucesso na cirurgia de Lula: Presidente se recupera após procedimento no crânio

Na manhã desta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um segundo procedimento cirúrgico no crânio, que foi considerado um sucesso. O médico pessoal do presidente, Roberto Kalil Filho, informou que Lula está acordado e se recuperando bem, mantendo conversas com a equipe médica.

Em uma coletiva rápida concedida a jornalistas no Hospital Sírio-Libanês, onde Lula se encontra internado desde a noite de segunda-feira, Kalil relatou que a intervenção durou menos de uma hora e foi realizada para embolizar uma artéria meníngea média, como complemento à cirurgia de emergência realizada na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma craniano.

O boletim médico divulgado pelo hospital na quarta-feira já havia antecipado a necessidade desse procedimento adicional. Segundo Kalil, essa ação é parte dos protocolos atuais e possui um baixo risco, tendo como principal objetivo reduzir a possibilidade de novos sangramentos.

Lula foi hospitalizado após relatar dores de cabeça. Exames revelaram a presença de um hematoma decorrente de uma queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro, quando ele sofreu um golpe na cabeça que resultou em pontos. Essa situação obrigou o presidente a cancelar compromissos internacionais por recomendação médica.

A internação do presidente acendeu preocupações dentro do governo em um momento crítico, quando a administração busca avançar com uma série de propostas legislativas no Congresso. Entre essas medidas estão a regulamentação da reforma tributária e um pacote voltado para cortes de gastos.

A saúde do presidente também suscita questionamentos sobre as próximas eleições presidenciais em 2026. Com 81 anos na data das eleições, Lula poderá tentar a reeleição e buscar um quarto mandato na Presidência. Vale lembrar que ele já superou um câncer na laringe diagnosticado em 2011 e passou por uma cirurgia no quadril no início deste ano.

A equipe médica se comprometeu a fornecer mais atualizações sobre o estado de saúde do presidente ao longo da manhã.