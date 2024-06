Stock Car: Júlio Campos brilha

O Velocitta é mesmo a casa de Júlio Campos na Stock Car. Neste domingo (30), o piloto do Chevrolet Cruze #4 brilhou mais uma vez no circuito de Mogi Guaçu (SP) e largou da pole position para vencer, de ponta a ponta. A última vitória do paranaense na categoria havia sido justamente no circuito do interior paulista, no fim de 2020, mesma prova em que havia largado na posição de honra pela última vez na carreira até este fim de semana.

Rodrigo Guimarães/MS2

Foi a primeira vitória de Campos pela Pole Motorsport, equipe pela qual fez, neste fim de semana, apenas sua quinta prova. “Foi um fim de semana perfeito para a gente”, comemorou o paranaense. “A gente só tem que agradecer ao Polenta [apelido de Joselmo Barcik, chefe da equipe], ao Vitor e todos os mecânicos pelo excelente trabalho”, destacou. “A gente sabe que é uma das coisas mais difíceis de conseguir, então foi muito legal fazer a pole position e ainda ganhar a corrida dessa forma”, continuou.

Para o dia ficar completo, Campos conseguiu fazer com que sua vitória o alavancar da sexta para a segunda colocação no campeonato, com 406 pontos somados nas cinco etapas disputadas até aqui em 2024. “A gente está com possibilidades de brigar por esse título desde o começo do campeonato. Sabemos que temos um ótimo carro e a ideia é marcar pontos em todas as corridas e tentar ganhar o campeonato”, completou.

A Stock Car volta às pistas daqui a um mês, para a sexta etapa do campeonato, a última da metade inicial da temporada. O palco será o Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que já sediou a abertura da competição neste ano.