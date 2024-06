Time Lubrax pronto para três corridas no Velocitta

Corrida de Stock Car na sexta? É isso aí! Os calangos Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, vão ter que trabalhar ainda mais, impulsionando os pilotos Felipe Massa e Julio Campos, do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, rumo às primeiras posições.

Vale lembrar que a segunda etapa deste ano, também disputada no Velocitta, não terminou. O ponto final promete ser nesta sexta, quando a categoria volta a correr na pista de Mogi Guaçu (SP), com a disputa da segunda prova, que não aconteceu por causa da chuva insistente naquele dia 24 de março.

Era apenas a segunda rodada do campeonato e Felipe Massa havia vencido a corrida sprint no sábado e esses pontos não foram computados até hoje, já que, pelo regulamento, a etapa precisa ser concluída. Com aqueles 55 pontos, Massa vai para a corrida desta sexta ocupando o terceiro lugar no campeonato.

“Finalmente agora, o campeonato vai deixar de ter asterisco, os pontos serão somados e teremos o retrato real da classificação. E é seguir disputando pódios e vitórias nas três corridas do fim de semana para sair do Velocitta entre os primeiros do campeonato”, disse Massa, da equipe TMG, que vai largar em nono nesta sexta.

Já Julio Campos, que foi 12º naquela corrida sprint, somando 24 pontos, passa a ocupar o quinto lugar na classificação. O piloto da Pole Motorsport alerta para o desgaste do carro e dos pneus com as três corridas que serão disputadas.

“É a pista mais bonita do país, mas também gasta bastante pneu. E tendo três corridas, temos que cuidar muito do carro, evitar acidentes, porque os mecânicos terão pouco tempo entre treinos e corridas para trabalhar. A gente sabe que tem um carro rápido para se manter no top-5 do campeonato e brigar pelo título no fim do ano”, explicou Julio, que vai largar em 20º nesta sexta.

Após a corrida de sexta, que vai fechar a segunda etapa do ano, a quinta etapa da temporada 2024 da Stock Car segue o ritmo normal, com treino classificatório e corrida sprint no sábado, e a corrida longa no domingo. Os mascotes Lu e Brás e os pilotos do Time Lubrax já estão preparados para este final de semana intenso!