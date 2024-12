STF analisa pedido de Bolsonaro para tirar Moraes de casos antidemocráticos

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta sexta-feira (6) o julgamento de um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para remover o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos casos relacionados à tentativa de golpe de Estado de 2022 e aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O pedido já havia sido negado em fevereiro pelo presidente da corte, ministro Luís Roberto Barroso, e agora será decidido pelo plenário virtual.

A defesa de Bolsonaro apresentou uma arguição de impedimento, alegando que a imparcialidade do ministro estaria comprometida devido ao seu papel como alvo das investigações. No entanto, Barroso argumentou que as alegações não apresentam fundamentos legais suficientes para afastar Moraes. O STF possui um entendimento consolidado sobre a necessidade de demonstração objetiva das situações previstas no Código de Processo Penal para justificar suspeição ou impedimento.

A questão é delicada, pois embora Moraes seja citado frequentemente nos documentos do caso, o apoio entre os ministros para sua permanência na relatoria é visto como uma defesa da corte. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também concordou com Barroso, ressaltando que as ações investigadas afetam coletivamente as instituições e não uma vítima individualizada.

Concluindo, a expectativa é que o colegiado mantenha Moraes na relatoria, reafirmando a confiança nas decisões anteriores do tribunal. Este julgamento destaca a complexidade das relações entre poderes e a importância da manutenção da independência e integridade do judiciário frente a desafios políticos e jurídicos.