Sport se aproxima da contratação do volante francês Bakayoko

O Sport está próximo de concretizar a contratação do volante francês Tiemoué Bakayoko, atualmente vinculado ao PAOK, da Grécia. A expectativa da diretoria rubro-negra é que a operação seja finalizada até o final deste fim de semana.

Diante da carência de volantes no seu elenco, o clube recorreu ao mercado internacional em busca de soluções. De acordo com informações apuradas pelo portal PAOK24 e confirmadas por outras fontes, o Leão iniciou tratativas com Bakayoko, jogador que já defendeu grandes clubes europeus como Milan e Chelsea, além de ter uma trajetória significativa nas seleções de base da França.

A proposta feita pelo Sport contempla um contrato de dois anos e um salário competitivo, o que foi aceito pelo atleta. Os termos do acordo já foram alinhados entre as partes; agora, a última etapa envolve uma conversa entre Bakayoko e o técnico Pepa para finalizar os detalhes restantes.

Dentro do departamento de futebol do Sport, existe uma forte expectativa de que as negociações sejam concluídas favoravelmente ainda neste final de semana. O jogador tem um contrato com o PAOK que se estende até junho deste ano e, portanto, já poderia formalizar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Informações veiculadas na mídia grega indicam que o PAOK não demonstraria resistência em liberar Bakayoko, buscando proporcionar uma nova oportunidade ao atleta. O interesse do Sport surge como uma jogada estratégica em um mercado inflacionado, dado o expressivo currículo internacional do jogador.

Além das passagens por Milan e Chelsea, Bakayoko também atuou em clubes como Napoli, Monaco, Lorient e Rennes. Na seleção francesa, ele passou por todas as categorias de base entre 2010 e 2017 e teve a chance de integrar a equipe principal em uma ocasião, durante um amistoso contra a Espanha.

No PAOK, o volante participou de nove partidas na atual temporada sem marcar gols. Sua última aparição em campo ocorreu em 10 de novembro, quando sua equipe foi derrotada pelo Olympiacos na Liga Grega. Desde então, ele não tem entrado em ação.