Sport contrata Rodrigo Atencio e reforça elenco para 2025

Na última sexta-feira (24), o Sport Club do Recife confirmou a contratação do meio-campista argentino Rodrigo Atencio, em um movimento estratégico para reforçar seu elenco para a temporada de 2025. O contrato assinado pelo atleta é válido até o final de 2029, marcando um compromisso de longo prazo entre as partes.

Detalhes do acordo com o jogador argentino

O clube pernambucano adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, que anteriormente pertenciam ao Independiente, da Argentina. Além disso, o acordo inclui uma cláusula que prevê a obrigatoriedade de aquisição de mais 30% dos direitos, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as instituições.

Rodrigo Atencio, de 22 anos, já passou por todos os procedimentos médicos e avaliações físicas necessários no departamento médico do Sport antes da formalização do contrato. Ele agora faz parte do grupo dirigido pelo técnico Pepa, contribuindo para a formação do time.

Trajetória de Rodrigo Atencio no futebol argentino

Nascido em Rosário, na Argentina, Atencio vinha se destacando no futebol local. Recentemente emprestado ao Central Córdoba, ele desempenhou um papel crucial na conquista da Copa Argentina, acumulando 46 partidas na temporada de 2024, durante as quais marcou oito gols e registrou quatro assistências.

Com a adição de Rodrigo Atencio, o Sport Club do Recife contabiliza sete reforços para a nova temporada. Antes dele, já haviam sido anunciados os jogadores Antônio Carlos, Diogo Hereda, Matheus Alexandre, Gonçalo Paciência, Gustavo Maia e Hyoran.