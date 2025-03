SPMAR repassa 25,5 milhões em ISS em 2024

Como forma de contribuir com o desenvolvimento regional dos locais onde atua, a SPMAR realiza mensalmente o repasse do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) aos municípios lindeiros dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas. Em 2024, foram R$ 25,5 milhões distribuídos entre a Região Metropolitana de São Paulo, o ABC e o Alto Tietê.

O valor beneficiou as cidades de Arujá, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba. Mauá, Poá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Suzano.

Todas elas receberam o repasse do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) oriundo tanto da receita das praças de pedágio do Rodoanel Mario Covas (SP021) e a rodovia SPA 086/21, como de obras, melhorias e demais serviços prestados pela concessionária.

Os valores são repassados mensalmente aos municípios e contribuem para o financiamento de serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura, conforme a destinação definida pelas prefeituras. O montante recebido por cada cidade varia conforme a extensão do trecho das rodovias presente em seu território.