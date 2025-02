Obras do Rodoanel Norte passam de 30% de execução

O trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021) alcançou 31,04% de execução em janeiro deste ano, de acordo com relatório da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Com investimento previsto de R$ 3,4 bilhões, o projeto ligará a região metropolitana de São Paulo às rodovias estaduais e federais, desviando o trânsito pesado das marginais Tietê e Pinheiros. Isso resultará em uma melhoria significativa no transporte coletivo e individual, tanto na capital quanto nas cidades adjacentes.

O projeto foi dividido em dois trechos principais: o primeiro, que liga as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, e o segundo, que se estende da Rodovia Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no município de São Paulo. Com extensão total de 43,8 quilômetros, o trajeto passará pela capital paulista, Arujá e Guarulhos, e inclui 107 Obras de Arte Especiais (OAEs), compostas por 44 pontes e 63 viadutos, além de sete túneis duplos. Além disso, o empreendimento também contempla um ramal de ligação ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 3,6 km de extensão.

Contratualmente, a retomada das obras de implantação do Rodoanel Norte estavam previstas para setembro de 2024, mas foram antecipadas para o mês de abril pela concessionária Via SP Serra. A prioridade, então, é a conclusão do trecho compreendido entre a interseção do Rodoanel Norte com a Rodovia Presidente Dutra até o trevo de acesso à Fernão Dias (que corresponde a, aproximadamente, 90% do trecho 1), cujo prazo é até setembro de 2025. O trecho 2 e o restante do 1 deverão ser finalizados até setembro de 2026.

Desde a retomada das obras, os trechos 1 e 2 apresentaram avanços significativos, com 18,45% e 12,58% de evolução, respectivamente, totalizando 31,04%. O trecho 1, que engloba os lotes 6, 5 e 4, corresponde a 31,36% do projeto, enquanto o 2 (lotes 3, 2 e 1) representa 68,64%.

Andamento dos trabalhos

Conforme mostra o relatório da Artesp, os serviços em andamento no Rodoanel Norte, até janeiro, incluíam no lote 6 serviços de drenagem, preparo de pavimento e construção de OAEs. No lote 5, por exemplo, escavação para conclusão da abertura do túnel no lado oeste (pista externa). No 4, as equipes estavam concentradas no revestimento das camadas superiores de pavimento (Binder) e na conclusão do trecho final da primeira etapa de construção do Rodoanel.

No lote 3, seguia a manutenção dos túneis 302 e 301, além do desmonte de rocha. Já no lote 2, estava sendo realizada a limpeza geral, melhorias de acessos, serviços de estrutura de pavimento e fresagem, manutenção dos túneis 201 e 202 e britagem do material rochoso próximo à estaca 2.000. Por fim, no lote 1, execução de berço de concreto para apoio dos pilares do viaduto da OAE 109, entre outros serviços.

São mais de 1.800 profissionais (diretos, indiretos e subcontratados) atuando em diferentes frentes de trabalho. Além dos serviços realizados em cada lote, continuam os trabalhos de remoção de objetos, ações para desocupação de áreas do sistema rodoviário e limpeza geral da obra.

Confira detalhes da execução por trecho

Trecho 1

Lote 6: 11,95 km de extensão, passando por Guarulhos e Arujá, com acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e 33 Obras de Arte Especiais;

Lote 5: extensão de 7,95 km, percorrendo predominantemente o município de Guarulhos, com 13 OAEs e um túnel duplo;

Lote 4: 9,17 km de extensão ao longo do eixo principal, percorrendo São Paulo e Guarulhos, com 38 OAEs e um túnel duplo.

Trecho 2