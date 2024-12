Retomada das obras do Rodoanel Norte em SP promete impulsionar a mobilidade

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a retomada integral das obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), com um investimento total estimado em R$ 3,4 bilhões. Deste montante, R$ 1,35 bilhão será destinado pelo governo estadual e R$ 2 bilhões pela concessionária responsável pelo projeto. A conclusão do primeiro segmento, que liga as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, está prevista para o segundo semestre de 2025. Já o segundo trecho, que se estende da Rodovia Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deverá ser entregue no segundo semestre de 2026. Até o final de novembro, as obras já haviam alcançado mais de 20% de conclusão.

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, destacou a importância dessa obra para a infraestrutura do estado: “A finalização das obras do Rodoanel Norte permitirá uma conexão direta entre o Porto de Santos e a rodovia Fernão Dias, facilitando o acesso ao Porto e melhorando o tráfego de produtos. Isso contribuirá significativamente para aumentar a competitividade da Baixada Santista”.

Com um total de 44 quilômetros de extensão no eixo principal, as obras interligarão os trechos Oeste e Leste do Rodoanel Mário Covas. O projeto contempla três ou quatro faixas em cada sentido, além da construção de sete túneis duplos e 107 obras especiais, como pontes e viadutos.

A nova rota terá início na Avenida Raimundo Pereira Magalhães, antiga estrada Campinas/São Paulo (SP-332), e finalizará na intersecção com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), oferecendo acesso à Rodovia Fernão Dias (BR-381). Este traçado irá beneficiar municípios como Santana de Parnaíba, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Arujá, Guarulhos e São Paulo. A melhoria na infraestrutura viária é esperada para impulsionar a logística na Região Metropolitana.

A concessionária Via SP Serra reiniciou as obras em abril deste ano, antecipando-se em seis meses ao prazo estipulado inicialmente no contrato. O projeto visa entregar um trecho moderno e eficiente para os usuários. Entre as intervenções já realizadas estão levantamentos topográficos, inspeções em pontes e viadutos, limpeza e drenagem do local, além da preparação do terreno.

As intervenções têm como objetivo não apenas reduzir os congestionamentos nas vias urbanas mas também retirar o tráfego pesado das marginais, o que deve resultar em diminuição da emissão de gases poluentes e otimização do tempo de deslocamento dos usuários.

A primeira etapa das melhorias foi a readequação da Estrada Dona Ana Diniz, onde a concessionária implementou alterações para facilitar o fluxo de veículos que cruzam o Rodoanel Mário Covas. Para essa intervenção inicial foram investidos cerca de R$ 910 mil.