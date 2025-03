SPMAR investe R$ 81 milhões para melhoria contínua do Rodoanel

A SPMAR completa 14 anos à frente da gestão dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas (SP021) e segue investindo forte na melhoria continua dos 104,64 quilômetros de rodovia sob sua gestão e que inclui a SPA 086/21. Apenas em 2024, a concessionária alocou R$ 81 milhões em manutenção e melhorias, transformando o trecho não apenas em um dos mais movimentados e seguros do país, mas também em um dos líderes nas estatísticas de menor média de acidentes do estado, sendo eleito como a quarta melhor rodovia do Brasil pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Para o diretor-executivo da concessionária SPMar, Marcelo Afonseca, o foco é manter a estrutura já implantada, sem deixar de lado a inovação: “Temos hoje um sistema de manutenção, monitoramento e assistência que hoje atua em prol do usuário, 24 horas por dia, para garantir excelentes níveis de segurança e satisfação. E buscamos constantemente rever processos e agregar serviços e tecnologia que contribuam para um atendimento de excelência. Os reconhecimento e premiações alcançados nos últimos anos nos mostram que estamos na direção certa”.

Benefícios para toda a região

E não são apenas os usuários diários da rodovia que se beneficiam com esses investimentos. Desde sua inauguração, os trechos Sul e Leste contribuem para o fortalecimento econômico das cidades do entorno do Rodoanel, região metropolitana de São Paulo, Alto Tietê e ABC, atraindo diversas indústrias e empresas para a região, o que aumentou a arrecadação nas 11 cidades do entorno da rodovia e ajudou ainda mais o desenvolvimento da região. Para garantir a operação desse corredor logístico tão importante, há uma equipe composta por profissionais capacitados e de prontidão 24 horas por dia.

O atendimento efetivo conta com uma frota operacional com mais de 20 veículos à disposição para atendimento 24 horas. Uma estrutura composta por: cinco ambulâncias, sete guinchos (cinco leves e dois pesados), seis veículos de inspeção e supervisão de tráfego, um caminhão de combate a incêndio e um caminhão boiadeiro de resgate de animais.

Em 2024 concessionária realizou uma média de 130 mil atendimentos na rodovia, uma média de 353 ocorrências diárias das mais diferentes naturezas. Nesse total, estão mais de 36 mil atendimentos mecânicos (pneu furado, pane mecânica, pane seca e remoção de veículos com auxílio de guincho), mais de 3.582 atendimentos médicos (socorro emergencial de vítimas de acidentes ou clínicos), além de 63 mil atendimentos pelas viaturas de inspeção de tráfego.

O cérebro dessa operação é o moderno Centro de Controle de Operações (CCO), que, por meio de 80 câmeras, monitora tudo o que acontece na rodovia, proporcionando mais agilidade nos atendimentos aos usuários. Apenas no último ano, o centro de controle atendeu 94.236 chamadas.

Parte dessas chamadas são via a tecnologia dos totens de autoatendimento implantados nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e que permitem aos usuários acessarem as informações sobre rotas e tirarem dúvidas operacionais.

O CCO dispõe ainda de uma parceria com a Polícia Militar Rodoviária, possibilitando uma gestão inteligente de todos os dados gerados, inclusive com acionamento em tempo real pelas autoridades competentes das câmeras da concessionária.

Um caminho cada vez melhor – Com um programa rigoroso de melhoria contínua, a SPMAR garante a qualidade do asfalto, proporcionando viagens seguras aos usuários.

No último ano, a concessionária aplicou 11 toneladas de asfalto na revitalização da rodovia. Esse montante pavimentou 54 quilômetros de faixas de rolamento, o equivalente à distância entre São Paulo e Santos.

No trecho Sul foram utilizadas 3,9 toneladas de asfalto, cobrindo 22,5 quilômetros de faixa. Já no trecho Leste, a aplicação foi de 6,8 toneladas, pavimentando 33,9 quilômetros de faixas.

No mesmo período também ocorreu a substituição de 88 placas de sinalização e restauradas 18 obras de artes especiais, que incluem pontes e viadutos.

Houve ainda pintura de mais de 51.356,26 m² de faixas e sinalizações, implantação de 9.703 metros de defensa metálica e implantação de 25.428 tachas, o equivalente a 212 km, distância aproximada entre São Paulo e Curitiba.

ESG

A SPMAR investe em soluções de tecnologia para preservação da vida no entorno da rodovia. Desde o início da operação, a concessionária realizou ações que garantem a continuidade da fauna e da biodiversidade.

A Concessionária mantém cercas em toda a extensão da rodovia, o que permite a circulação segura de animais, possibilitando que mais de 35 espécies continuem a viver na região, além de implantar um sistema de monitoramento de fauna com câmeras de movimento em 39 pontos, a fim de comprovar a evolução das espécies que vivem no entorno da rodovia. Essa proteção ajuda a manter a biodiversidade, a sustentabilidade dos recursos naturais e a preservar nosso planeta para gerações futuras.

Na margem dos rios Guaió e Várzea do Rio Tietê, dois dos principais rios que abastecem a região, a concessionária foi pioneira na implantação do DLP, um sistema de automação que permite fechar as comportas de armazenamento de líquidos situadas às margens desses rios à distância, a partir do CCO, evitando que, em caso de acidente com veículo em que haja vazamento de produto, esse contamine o rio, o que eleva a rodovia ao nível mais alto de segurança ambiental.

Durante todo o ano, a SPMAR desenvolve programas sociais, como o Lacre Solidário, que arrecada lacres de latas de alumínio e troca por cadeiras de rodas, e a Campanha Inverno Solidário, que distribui cobertores produzidos a partir da reciclagem de uniformes usados da concessionária, todos em parceria com os Fundos Sociais de Solidariedade (FSS) das prefeituras do entorno. No último ano a SPMar firmou uma parceria com o CONDEMAT + (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região) ampliando o alcance da campanha para 13 novas cidades cujos FSS também viraram postos de arrecadação da campanha, isso ampliou a corrente de solidariedade que no último ano doou dezenove cadeiras de rodas.

SPMAR – A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).