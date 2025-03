Spcine Play disponibiliza gratuitamente sete clássicos de “Os Trapalhões”

A Spcine Play disponibiliza, a partir desta terça-feira (25), sete filmes de um dos maiores fenômenos da cultura popular brasileira: Os Trapalhões. Formado por Didi (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Antônio Carlos) e Zacarias (Mauro Faccio), o grupo marcou gerações com seu humor irreverente e conquistou um sucesso estrondoso que transcendeu a televisão e invadiu as telonas.



A estante celebra não apenas o legado de Os Trapalhões, mas também sua capacidade de dialogar com o público de diferentes gerações, misturando humor, cultura pop e um toque de nostalgia. Os filmes estarão disponíveis gratuitamente na Spcine Play — uma plataforma que reafirma seu compromisso com a democratização do acesso ao cinema e à cultura brasileira.



As produções selecionadas contemplam longas-metragens realizados nas décadas de 1980 e 1990, celebrando adaptações cômicas de clássicos da literatura e do cinema, reinterpretadas com a leveza e o humor característico do grupo. Os filmes contam com participações de grandes personalidades da música, da televisão e do esporte, como Pelé, Xuxa, Bruna Lombardi, José Dumont, Maurício do Valle, Betty Gofman, Gugu Liberato, Ivan Lins e o Grupo Polegar.



Confira os filmes que integram a estante “Trapalhões” na Spcine Play:



1. O Incrível Monstro Trapalhão (1980) – Dirigido por Adriano Stuart, o longa acompanha Os Trapalhões em um autódromo, onde Jegue desenvolve um combustível revolucionário, despertando a cobiça de poderosos internacionais.

2. Os Saltimbancos Trapalhões (1981) – Dirigido por J.B. Tanko, o filme traz o grupo como funcionários de um circo que se rebelam contra o chefe tirânico. Conta com a participação de Ivan Lins e Lucinha Lins.

3. O Cangaceiro Trapalhão (1983) – Sob direção de Daniel Filho, o longa narra a história de Severino, um pastor de cabras que se envolve com um grupo de cangaceiros. No elenco, nomes como Regina Duarte, Bruna Lombardi e Tarcísio Meira.

4. Os Trapalhões e o Mágico de Oróz (1983) – Dirigido por Victor Lustosa e Dedé Santana, é uma divertida paródia de “O Mágico de Oz”, com a participação especial de Xuxa Meneghel.

5. Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986) – Dirigido por Carlos Manga, o filme conta a história de um grupo de roupeiros que, por acaso, assume o comando de um time de futebol. Destaque para a presença de Pelé e Luíza Brunet.

6. Os Trapalhões no Auto da Compadecida (1987) – Dirigido por Roberto Farias, o filme é uma adaptação cômica do clássico de Ariano Suassuna, com participações de Betty Gofman, José Dumont e Raul Cortez.

7. Uma Escola Atrapalhada (1990) – Dirigido por Antônio Rangel, o longa aborda a tentativa de fechamento de uma escola e conta com participações especiais de Angélica, Supla, Gugu Liberato e o Grupo Polegar.

SOBRE A SPCINE PLAY

Criada em 2016, a Spcine Play é a primeira plataforma de streaming pública do Brasil e democratiza o acesso ao cinema. Com uma programação selecionada e gratuita, a plataforma oferece ao público, entre filmes e séries, títulos que podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil através do site e do aplicativo para dispositivos móveis e Smart TVs. No catálogo, estão disponíveis raridades de grandes nomes do cinema brasileiro e títulos das principais mostras e festivais de cinema de São Paulo. O acervo inclui produções que representam diferentes vozes e perspectivas, garantindo um espaço democrático.