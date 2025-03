Dedé Santana celebra o Dia do Circo no picadeiro, em Jundiaí

Dedé Santana, conhecido nacionalmente por sua participação no grupo humorístico “Os Trapalhões”, tem uma história profundamente ligada ao circo, onde iniciou sua carreira aos três anos de idade. Atuou como palhaço, acrobata e trapezista, acompanhando os pais, também artistas circenses. O Dia do Circo, comemorado na próxima quinta-feira, dia 27, Dedé comemorará com a trupe do Reder Circus, em temporada na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, no espetáculo Abracadabra, uma produção de Frederico Reder que reúne música, dança e tecnologia. O que Dedé faz no circo aos 88 anos? “Palhaçada”, responde ele. “É o que eu sempre fiz na maior parte da minha vida”. “Meu pai sempre dizia que a cultura de um povo se define pela maneira que recebe o circo na sua cidade. E, eu espero receber cada um de vocês, aqui, para me dar um abraço, para falar comigo”, diz o humorista, ao convidar o público para assistir ao espetáculo. Dedé Santana está no Reder Circus há mais de um ano em uma turnê que já passou por São Paulo (Anhembi), São José dos Campos, São Vicente e, agora, Jundiaí

Sobre o “Trapalhão”

Dedé Santana é um ícone, sendo recebido em pé pelo público que o ovaciona quando entra em cena. Ao lado do Tio Paulo, dentista influencer que tem dominado as redes sociais, faz esquetes de improviso e, também, algumas que marcaram a sua carreira. O espetáculo, produzido por Frederico Reder, criador e diretor de famosos musicais, utiliza a música, com orquestra e cantores ao vivo para dar mais emoção aos números apresentados por malabaristas, mágicos, palhaço e demais artistas que se revezam no picadeiro. Sob a lona, são 1.200 lugares no formato de meia-lua para que as atrações sejam apresentadas de uma maneira intimista. Não por acaso, o palco/picadeiro fica muito próximo à plateia para assegurar a maior interatividade dos artistas com o público. Apesar do sucesso na televisão e no cinema, o circo sempre ocupou um espaço especial na trajetória de Dedé Santana. E, aos 88 anos, utiliza todo o seu carisma para a turnê do Reder Circus, um dos mais inovadores espetáculos circenses do Brasil.

“O carisma dos artistas para nos acolher logo na entrada já transmite a sensação de alegria e paz. É difícil escolher uma atração. O conjunto delas encanta do início ao fim. O circo é uma forma de arte encantadora que mistura talento, criatividade e emoção. Ele tem o poder de transportar o público para um mundo mágico. E, no mundo atual, é um dos poucos espaços que aproxima pessoas de diferentes gerações e proporciona momentos únicos de diversão e emoção”, comentou a consultora comercial, Thalita Basso que esteve na estreia, em Jundiaí. “O espetáculo é maravilhoso… a combinação das apresentações com a música ao vivo deixou tudo mais ‘mágico’. Muito obrigada por fazerem o circo continuar existindo”, disse Deusa da Silva, assistente de vendas. O assessor parlamentar na Câmara Municipal de Jundiaí, Laércio Magno mencionou que o seu filho, Lucas, de 12 anos, já foi em circos várias vezes. “Mas nada igual a este. Nunca o vi dar tanta risada. É um circo maravilhoso. A orquestra é um espetáculo à parte, sensacional. Eu quero voltar a assistir a esse espetáculo.”

Dia do Circo

Celebrado em 27 de março, o Dia do Circo destaca a importância da arte circense na cultura e no entretenimento. A data é uma oportunidade para reconhecer o legado de artistas como Dedé Santana e para valorizar iniciativas que mantêm viva essa tradição. Com sua energia e dedicação, Dedé prova que a paixão pelo circo transcende o tempo e continua encantando gerações. Dedé Santana, ou Manfried Sant’anna, como é seu nome de batismo, é um dos maiores ícones do circo e da televisão brasileira. Nascido em 29 de abril de 1937, em São Gonçalo (RJ), tem uma trajetória única, iniciando sua carreira artística ainda na infância, com apenas três meses de idade. Desde muito cedo, o circo se tornou uma parte fundamental de sua vida, moldando sua carreira e seu legado. Além de palhaço, Dedé demonstrava uma incrível versatilidade, atuando também como acrobata, trapezista e até domador de elefantes. Mas foi sua participação no icônico grupo humorístico Os Trapalhões que solidificou sua fama, conquistando milhões de telespectadores nas décadas de 70, 80 e 90. Ao lado de Renato Aragão (Didi), Mussum e Zacarias, Dedé deixou sua marca na televisão e no cinema nacional.

Tradicional X moderno

Enquanto Dedé Santana mantém viva a tradição e a história do circo, com seu talento imbatível e experiência única, Frederico Reder oferece ao público uma experiência que mescla a essência da arte circense com a modernidade ao criar um espetáculo que encanta e emociona. Em Abracadabra, ele apresenta uma nova abordagem para o circo brasileiro, aproveitando o seu know-how de uma carreira consolidada no teatro e em grandes musicais. “Fui a um circo pela primeira vez aos três anos de idade e o circo transformou a minha vida. Amo o circo e amo os musicais. Por isso, decidi, em Abracadabra, trazer de volta a magia da música ao vivo e da dança para o circo. O circo com banda é uma tradição que havia sido perdida.

Assim, no Dia do Circo, a arte circense pode ser celebrada em sua forma mais pura e, ao mesmo tempo, renovada. Através de artistas como Dedé Santana e Frederico Reder, o circo continua a encantar gerações, garantindo que a magia dessa arte nunca se apague. “Só o circo faz o impossível tornar-se possível”, lembra Frederico Reder. “Fiquei admirada ao ver que, entre os artistas, ainda são famílias inteiras que se apresentam e continuam passando, de geração em geração, esse amor pela arte circense. No passado, o circo era a única forma de levar a arte e a cultura para as pessoas e conseguia chegar em todos os cantos do país. E, nesse tempo midiático, onde tudo é online, continua sendo importante para a formação cultural, principalmente das crianças. O Reder Circus é diferenciado, e deixa as pessoas admiradas pelo novo formato, pela nova maneira de apresentar o circo, algo que Frederico fez super bem, unindo ao espetáculo tradicional a sua paixão também pelos musicais.”, considerou a pedagoga Jacqueline Lombardi Machado Longuini. Em um mundo tão digital, os circos trazem uma experiência humana e real, que é superimportante para nós. Então, é legal que os circos continuem existindo e sendo apoiados aqui no Brasil.“, diz Jacieli Felix da Silva, assistente administrativa.

Serviço

Reder Circus – Espetáculo Abracadabra –

Endereço: Av. 14 de Dezembro, S/N (Em frente a Havan), Vila Mafalda

Sessões: às quintas e sextas-feiras às 19h15, aos sábados, às 16h e às 19h45 e, aos domingos, às 15h e às 17h45.

Ingressos:

Bronze – R$ 44,00 (meia entrada) e R$ 88,00 (inteira)

Bronze Vip – R$ 53,00 (meia entrada) e R$ 106,00 (inteira)

Prata – R$ 62,00 (meia entrada) e R$ 124,00 (inteira)

Ouro – R$ 80,00 (meia entrada) e R$ 160,00 (inteira)

Ouro Vip – R$ 107,00 (meia entrada) e R$ 214,00 (inteira)

Diamante – R$ 125,00 (meia entrada) e R$ 250,00 (inteira)

Canal de vendas oficial: uhuu.com – com taxa de serviço

Classificação etária: Livre. Menores de 18 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças de colo de até 1 ano e 11 meses de idade não pagam ingressos.

Duração: 135 minutos

Acessibilidade: Sim