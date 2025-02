SPCD realiza apresentações gratuitas nas Fábricas de Cultura em fevereiro

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança – volta aos palcos das Fábricas de Cultura da cidade. As apresentações acontecem em Brasilândia, no dia 5 de fevereiro, às 15h e às 19h, e em Jaçanã, no dia 14 de fevereiro, também às 15h e às 19h. No repertório, as obras Yoin, de Jomar Mesquita; Casa Flutuante, de Beatriz Hack; e o Grand Pas de Deux de Dom Quixote, na versão da SPCD. Os ingressos são gratuitos e deverão ser retirados na bilheteria com 1h de antecedência.

Ao revisitar as referências usadas para criar a obra Mamihlapinatapai – primeira criação de Jomar Mesquita para a SPCD – o coreógrafo se deparou com outra conotação do significado da palavra Yoin: a sensação que fica após cessado o estímulo. A trilha sonora metaforiza esse universo, com versões de músicas cujas interpretações originais marcaram o cenário musical brasileiro e o que elas se tornaram após transformadas por novos olhares. O figurino utiliza o upcycling em uma analogia com as novas e melhores versões que podemos criar de nós mesmos a partir dos resíduos das experiências vividas. A iluminação simboliza a fogueira de forma contemporânea, em volta da qual os saberes e ancestralidades são transmitidos para nos transformar.

Já Casa Flutuante, primeira criação de Beatriz Hack para a São Paulo Companhia de Dança, revela diferentes conceitos de “casa” e suas impermanências, na cena. Conduzidos por uma trilha sonora eclética, o elenco flutua entre os movimentos propostos pela coreógrafa e desenvolvidos a partir da experiência pessoal de cada um. Os movimentos individuais e de grupo exploram as relações humanas e interpessoais.

Por fim, o clássico Grand Pas de Deux de Dom Quixote é o momento do casamento de Kitri e Basílio, personagens principais dessa obra. Coreografado originalmente por Marius Petipa, o balé Dom Quixote é baseado num capítulo da famosa obra de Miguel de Cervantes, que narra as aventuras do barbeiro Basílio e seu amor por Kitri, a filha do taberneiro.

Serviço:

SPCD NA FÁBRICA DE CULTURA BRASILÂNDIA

Endereço: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo – SP, 02673-000.

Dia 05 de fevereiro, quinta-feira, às 15h e às 19h

Ingressos: Gratuitos, retirada 1h antes na bilheteria

Classificação: Livre

SPCD NA FÁBRICA DE CULTURA JAÇANÃ

Endereço: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã, São Paulo – SP, 02281-213

Dia 14 de fevereiro, sexta-feira, às 15h e às 19h

Ingressos: Gratuitos, retirada 1h antes na bilheteria

Classificação: Livre