São Paulo Companhia de Dança apresenta temporada 2025

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa –, anuncia a programação da Temporada 2025, no mês em que completa 17 anos de existência.

Transmissão ao Vivo

A comemoração começa no próprio dia 28 de janeiro, data oficial do aniversário da SPCD, quando acontece a transmissão ao vivo da aula com a presença de todo o elenco, via perfil do Instagram, a partir das 9h45.

Temporada 2025

Intitulada Todos os Mundos em Nós, esta temporada foi inspirada pelo poema de Adélia Prado ao celebrar a intensidade do ser humano, suas pluralidades e o equilíbrio entre profundidade emocional e criatividade.

“Eu sou composta por urgências: minhas alegrias são profundas; minhas tristezas, torrenciais”. Adélia Prado – Poema Composição

“Somos compostos por urgências, como Adélia Prado nos diz. Nossas alegrias profundas e tristezas torrenciais nos levam a explorar quem somos e o que carregamos dentro de nós. Nesta temporada, cada semana é parte do mosaico que revela a intensidade da existência humana – um convite a olharmos para dentro e encontrarmos os mundos que habitam em nós. A cada semana, “os mundos” que nos compõem se desdobram no palco, revelando as urgências da existência e a autenticidade de cada expressão artística”, nos conta Inês.

Programa de Assinaturas 2025

Também no dia 28 de janeiro, começam as vendas do Programa de Assinaturas para este ano pelo site www.spcd.com.br/assinatura/. Esta é uma ação que proporciona ao público a chance de estar cada vez mais perto da São Paulo Companhia de Dança. Assinantes têm prioridade de escolha de assento para apresentações da Companhia, preço especial nos ingressos e outros benefícios exclusivos como visita à sede e bastidores, assim como desconto em teatros parceiros. Este ano, o pacote de assinaturas engloba os espetáculos realizados no Teatro Sérgio Cardoso, totalizando três programas diferentes.

As apresentações acontecem entre 19 e 22 de junho com O Lago dos Cisnes – II Ato, por Mario Galizzi, a partir de Marius Petipa (1818-1910) e Lev Ivanov (1834-1901); Cada Olhar, de Henrique Rodovalho; e a inédita Seja você mesmo – todos os outros já existem, de Denise Namura e Michael Bugdahn. Já entre 26 e 29 de junho, o público poderá conferir Autorretrato, de Leilane Teles; dos SANTOS, de Alex Soares; e a estreia do coreógrafo Carlos Pons Guerra. Por fim, entre 3 e 6 de julho, sobem ao palco Les Sylphides (Chopiniana), por Ana Botafogo, a partir da obra de 1909 de Mikhail Fokine (1880-1942); Casa Flutuante, de Beatriz Hack; e a nova obra de George Céspedes.

Circulação de Espetáculos pelo Brasil

Para além das apresentações contempladas no Programa de Assinaturas, a SPCD realiza diversas apresentações ao longo do ano em cidades do estado de São Paulo, mas também em outros cantos do Brasil.

A São Paulo Companhia de Dança abre o ano no Sesc Franca, nos dias 24 e 25 de janeiro, às 19h30, com Les Sylphides (Chopiniana), por Ana Botafogo; e Agora, de Cassi Abranches. Os ingressos estão à venda pelo site. Em fevereiro, estão previstas apresentações nas Fábricas de Cultura de Brasilândia, Jaçanã e Diadema, nos dias 5, 14 e 19, respectivamente. Ao longo do 1º semestre, a Companhia passa ainda pelas cidades de Itapevi, Santa Bárbara D’Oeste, Botucatu e Bauru.

Já no 2º semestre, a SPCD volta ao Theatro São Pedro, entre os dias 4 e 7 de setembro, dessa vez com a Suíte de O Sonho de Dom Quixote, de Márcia Haydée, acompanhada ao vivo pela Orquestra do Theatro São Pedro regida pelo maestro Claudio Cruz.

Na sequência, a SPCD passa por Belo Horizonte e Uberlândia, antes de se unir novamente à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) para um programa com música ao vivo na Sala São Paulo. Entre os dias 10 e 12 de outubro, serão apresentados o O Lago dos Cisnes – II Ato, por Mario Galizzi; e a inédita Caixa de Brinquedos, de Lili de Grammont.

Os detalhes sobre cada apresentação podem ser conferidos ao longo do ano, pelo site.

Turnê Internacional

No fim do ano, a São Paulo Companhia de Dança embarca rumo à Europa para suas já tradicionais turnês internacionais. Entre os meses de novembro e dezembro, a Companhia circula por 10 cidades na Alemanha, Suíça e França. No repertório, estão obras assinadas por coreógrafos brasileiros e internacionais. As turnês da SPCD são pagas integralmente pelos teatros que contratam os espetáculos e, além de contribuírem para a difusão da arte produzida em São Paulo no exterior, geram receitas para que a Companhia realize muitas outras atividades no Brasil.

Programa de Patronos 2025

Outra forma de estar perto da SPCD é por meio do Programa de Patronos, uma ação pioneira de apoio à dança no Brasil com contribuições mensais a partir de R$ 100. O Programa segue uma tendência global, na qual museus e orquestras do mundo todo financiam parte de suas atividades por meio de uma sólida rede de apoio da sociedade civil. Iniciativas dessa ordem aprofundam o relacionamento das instituições culturais com seu público, o que amplia o sentimento de pertencimento quanto à sua atuação, além de se mostrarem importantes para aprimorar a excelência e a continuidade de grandes corpos artísticos. Além de contribuir para que a dança chegue a todos os públicos, o Programa garante uma série de benefícios, como visitas a bastidores de espetáculos e outras ações de interação com os artistas, kits exclusivos SPCD, acesso a pré-estreias e até a possibilidade de acompanhar a Companhia em uma turnê internacional, entre outros, de acordo com a categoria. As informações podem ser conferidas pelo site www.spcd.com.br/patronos/.