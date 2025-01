Spas médicos no Brasil: bem-estar e transformação integral para a alma

Nos dias atuais, a procura por spas vai além da simples intenção de emagrecimento. Esses locais tornaram-se refúgios onde os indivíduos buscam uma alimentação saudável, recuperação do condicionamento físico, redução do estresse e fadiga, além de enfrentamento de problemas emocionais como ansiedade e depressão. Cada vez mais, a experiência em um spa é vista como uma jornada rumo ao equilíbrio integral entre corpo, mente e espírito.

O foco em perder peso, quando desejado, é frequentemente visto como um resultado secundário de um conjunto mais amplo de práticas de autocuidado. Para muitos, o objetivo principal reside na busca por saúde e bem-estar duradouros.

Spas médicos como o Lapinha, localizado no Paraná; Kurotel, no Rio Grande do Sul; e Rituaali, no Rio de Janeiro, oferecem aos hóspedes a oportunidade de imersão em programas que promovem mudanças significativas no estilo de vida e prevenção de doenças. A estadia nesses locais pode variar de dias a meses, dependendo das necessidades individuais.

O Lapinha, reconhecido como o primeiro spa médico do Brasil desde sua fundação em 1972, realiza uma avaliação minuciosa dos hóspedes. Fatores como nutrição inadequada, estresse elevado e sedentarismo são analisados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros. O spa também realiza exames laboratoriais e de bioimpedância para determinar a composição corporal dos visitantes.

Situado em uma fazenda de 550 hectares na cidade de Lapa, a 80 km de Curitiba, o Lapinha promove semanas temáticas voltadas para detoxificação física e mental. Durante uma dessas semanas, que ocorreu entre 5 e 11 de janeiro, os participantes adotaram uma dieta ovolactovegetariana adaptada às suas necessidades pessoais. As atividades diárias incluem caminhadas matinais, aulas de ioga, hidroginástica e meditação, enquanto as distrações digitais são minimizadas.

Um dos aspectos fundamentais do Lapinha é a espiritualidade cristã que permeia as refeições do local, sempre precedidas por uma oração. Hóspedes de diferentes crenças podem optar por se unir ou esperar pelo término do ritual antes de se sentar à mesa.

A diretora de qualidade do Lapinha, Margareth Novaes Brepohl, observa que o perfil dos hóspedes mudou significativamente após a pandemia. “As pessoas estão buscando se reencontrar e aprender a viver de maneira mais saudável”, afirma ela.

Angela Zanardini, psicóloga curitibana que passou cinco dias no Lapinha para se reconectar consigo mesma após se livrar de medicamentos controlados para dormir, destaca a importância do ambiente: “É um lugar de paz e conexão”.

A chef Maria Marta Fragoso compartilha sua experiência no Lapinha após um tratamento intensivo contra um linfoma. “Aqui me reconectei comigo mesma e pretendo adotar uma dieta mais natural”, revela.

Fundado pela brasileira Margarida Bornschein Langer após sua experiência com medicina naturista na Suíça, o Lapinha já foi premiado como o melhor spa independente do mundo e é reconhecido por sua sustentabilidade ambiental.

Por outro lado, o Kurotel em Gramado se destaca como um centro contemporâneo dedicado à saúde e bem-estar. Com o Método Kur – que integra água, movimento, relaxamento e alimentação -, o spa oferece um atendimento completo aos seus hóspedes. Os tratamentos incluem terapias aquáticas e atividades físicas diversificadas.

A diretora médica Mariela Silveira enfatiza a crescente demanda por atenção à saúde mental em combinação com objetivos estéticos: “Muitos hóspedes buscam aliviar o estresse enquanto trabalham na perda de peso”.

No Rituaali em Penedo (RJ), os hóspedes têm acesso a programas que abordam questões específicas como controle de peso e combate à insônia. Assim como nos outros spas mencionados, os protocolos incluem avaliações médicas detalhadas e adaptações alimentares personalizadas.

A faixa de preço para pacotes em spas varia consideravelmente; no Lapinha inicia-se em R$ 13.200 por sete noites. No Kurotel as diárias começam em R$ 3.100, enquanto os programas no Rituaali têm preços iniciais ao redor de R$ 9.318.

Em resumo, os spas médicos brasileiros estão se consolidando como destinos essenciais para aqueles que buscam não apenas tratamentos estéticos mas um verdadeiro reequilíbrio da saúde integral. A união entre ciência e práticas naturistas parece ser uma tendência crescente nesse setor altamente valorizado.