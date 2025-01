Estratégias para enfrentar a “Síndrome do Domingo” e aliviar a ansiedade

A ansiedade que acomete muitos no final do domingo é um fenômeno amplamente observado e cada vez mais recorrente, denotando a “Síndrome do Domingo”. Tal manifestação se caracteriza pela apreensão diante da iminência de uma nova semana de atividades laborais, repleta de desafios e responsabilidades. Embora frequentemente associada à insatisfação profissional, estudos indicam que também afeta aqueles que desfrutam de suas ocupações.

Uma investigação conduzida pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, com 656 indivíduos, revelou que os temores dominicais se intensificaram em virtude das fronteiras cada vez mais imprecisas entre vida pessoal e profissional, um efeito amplificado pela pandemia recente. Um estudo global realizado em 46 países apontou a segunda-feira como o dia menos valorizado da semana, refletindo uma tendência cultural amplamente disseminada.

Segundo a psicóloga Maria Klien, compreender a dinâmica dessa ansiedade é o primeiro passo para mitigá-la. “A criação de rituais que proporcionem uma experiência acolhedora no âmbito dominical é essencial. Nosso organismo responde positivamente à previsibilidade e à estruturação de hábitos que promovam a segurança emocional”, afirma a especialista.

Uma estratégia é a delimitação clara entre os espaços destinados ao trabalho e ao lazer, especialmente durante o fim de semana. Tal medida favorece um descanso efetivo e reduz a sensação de sobrecarga. Maria Klien destaca que “a prática regular de atividades físicas não apenas atenua o desconforto emocional, mas também estimula a produção de neurotransmissores que ampliam a percepção de bem-estar”.

Outra abordagem enfatizada é a ressignificação, transformando o mesmo em um dia ativo e dinâmico, com iniciativas que rompam a associação desse período com a preparação exclusiva para a segunda-feira. Pequenas alterações na perspectiva podem remodelar a experiência e aumentar o aproveitamento pleno do domingo.

A visão positiva sobre o domingo pode ser trabalhada por meio de práticas como a visualização criativa e o planejamento consciente. “Projetar mentalmente um dia harmônico, repleto de momentos significativos, auxilia na redução do impacto da ansiedade. Além disso, manter regularidade nos horários de sono e alimentação são elementos para sustentar o equilíbrio emocional”, ressalta Klien.

Uma sugestão adicional inclui a elaboração de uma lista objetiva das atividades previstas para a segunda-feira, a ser realizada ainda no domingo. Este gesto organiza os pensamentos, diminui o estresse mental e facilita a obtenção de um sono reparador, impactando diretamente o bem-estar no início da semana.

Entretanto, Maria Klien adverte que casos persistentes e de maior intensidade demandam atenção especializada. “A procura por acompanhamento psicológico constitui uma etapa fundamental quando o desconforto extrapola os limites. O suporte profissional oferece ferramentas que auxiliam na reconstrução das relações com o tempo e com o trabalho”, orienta a psicóloga.

A ansiedade associada ao domingo evidencia os desafios contemporâneos de gerenciar as intersecções entre as esferas pessoal e profissional. Com intervenções conscientes, voltadas à reorganização de hábitos e à promoção de espaços de autocuidado, se torna possível transformar o fim de semana em uma oportunidade de renovação, atenuando os impactos emocionais e garantindo maior leveza na transição para a semana subsequente.