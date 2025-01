SpaceX Realiza Lançamento do Starship com Resultados Inesperados

A SpaceX executou, na quinta-feira (16), o sétimo lançamento do Starship, reconhecido como o maior foguete do mundo. No entanto, a missão apresentou um desfecho inesperado, com indícios de que o segundo estágio possa ter sido perdido antes de completar sua ascensão ao espaço. O contato com esse estágio foi interrompido ao final da queima, sugerindo que ele pode reentrar na atmosfera terrestre sem controle. Em um comunicado, a empresa afirmou: “Neste ponto, estamos presumindo que o segundo estágio do Starship foi perdido”.

O lançamento ocorreu às 19h37 (horário de Brasília) a partir da instalação Starbase, localizada em Boca Chica, Texas. A trajetória seguida foi semelhante àquela utilizada em testes anteriores, com uma rota suborbital que previa a reentrada do segundo estágio sobre o oceano Índico.

Este voo marcou a estreia de uma nova geração de Starships, cujo segundo estágio apresenta dimensões ligeiramente superiores às versões anteriores, medindo 52 metros em comparação aos 50 metros dos modelos anteriores. Isso resulta em um foguete completo com impressionantes 123 metros de altura, estabelecendo um novo recorde.

Além das mudanças nas dimensões, o foguete também recebeu aprimoramentos significativos no sistema de propulsão, aumentando em 25% a capacidade de propelente. Os flaps responsáveis pela estabilização durante a reentrada atmosférica foram reduzidos e reposicionados para minimizar seu desgaste durante o intenso retorno à atmosfera.

Embora visíveis, essas modificações foram acompanhadas por atualizações no sistema de aviônica e no escudo térmico do foguete. É possível que alguma dessas alterações tenha contribuído para a falha observada e subsequente perda do veículo.

Desempenho do Primeiro Estágio

O primeiro estágio do foguete, conhecido como Super Heavy, teve sua performance avaliada positivamente. Em um marco histórico, um dos motores Raptor deste estágio completou sua segunda missão neste lançamento, após ter sido utilizado no quinto voo do Starship em outubro do ano anterior.

Nessa ocasião anterior, a SpaceX conseguiu recuperar o primeiro estágio utilizando um dispositivo denominado Mechazilla, que agiu como uma pinça para segurar o foguete na plataforma de recuperação. Durante este último lançamento, essa tecnologia foi novamente acionada e possibilitou a recuperação bem-sucedida do primeiro estágio após pouco menos de sete minutos de voo.

Esse avanço representa um passo significativo para a reutilização dos equipamentos da SpaceX, embora o processo ainda necessite ser aperfeiçoado, assim como ocorreu com o Falcon 9, que atualmente possui estágios que realizaram até 25 voos.

Desafios no Segundo Estágio

A interrupção abrupta da missão resultou na impossibilidade de realizar diversos testes planejados para o espaço. Entre eles estava o teste do novo sistema de ejeção de satélites Starlink, desenvolvido especificamente para o Starship. Este sistema consistiria na liberação gradual dos satélites através de uma fenda na fuselagem do foguete.

Adicionalmente, estavam previstos testes relacionados ao reacendimento do motor no espaço e à reentrada na atmosfera com pouso no mar, todos os quais não puderam ser concretizados.

A principal preocupação remanescente é o destino do segundo estágio perdido. Testemunhas relataram uma explosão acompanhada por uma chuva de destroços sobre ilhas caribenhas, incluindo Turks e Caicos e a República Dominicana.

Essa anomalia deve levar a FAA (Administração Federal da Aviação) a demandar uma investigação detalhada sobre as causas do incidente. A SpaceX será obrigada a implementar medidas corretivas antes de retomar suas operações de lançamento. Com base em experiências passadas, esse processo pode ser demorado.

Essas complicações afetam os planos da SpaceX de aumentar a frequência dos lançamentos do Starship neste ano. A empresa ainda precisa demonstrar uma série de tecnologias necessárias para futuras missões lunares tripuladas sob contrato com a NASA para o programa Artemis. Dentre essas tecnologias estão a capacidade de colocar e retirar o Starship da órbita, reusar o primeiro estágio (que já foi recuperado mas não reutilizado), além da recuperação e reutilização do segundo estágio e reabastecimento do veículo em órbita.