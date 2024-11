SpaceX revoluciona com voo do Starship

Na última terça-feira (19), a SpaceX realizou o sexto voo integrado do foguete Starship, o maior da história, decolando de Starbase, no Texas. Este lançamento segue um padrão estabelecido em missões anteriores, mas introduz algumas mudanças significativas que visam aprimorar as operações futuras do veículo.

Durante a missão, o primeiro estágio do foguete se separou pouco antes dos três minutos de voo e retornou de forma controlada ao oceano. Isso ocorreu após a empresa decidir que não havia condições para utilizar o “mechazilla”, estrutura destinada a capturar o propulsor no ar. O segundo estágio prosseguiu em uma trajetória suborbital, permanecendo no espaço por pouco mais de uma hora. Neste voo, pela primeira vez, será tentado acionar um dos motores Raptor no espaço—ainda não realizado em testes anteriores—um passo crucial para futuras missões orbitais.

Outro aspecto inovador é o horário de pouso do segundo estágio, programado para ocorrer à luz do dia no oceano Índico. Durante a reentrada na atmosfera terrestre, a nave executará experimentos que incluem a ausência de telhas de proteção térmica em certas partes e um ângulo de ataque maior. Tais manobras são projetadas para “estressar” os limites da nave e colher dados valiosos para futuros perfis de pouso.

Este voo marca o último uso do modelo atual do Starship. A partir do próximo lançamento, modificações significativas serão introduzidas, como flaps frontais redesenhados e novas gerações de proteção térmica. Esses desenvolvimentos são vitais para o objetivo da SpaceX: criar um sistema totalmente reutilizável que permita rápidas recuperações e preparações para novos voos.

Esses avanços tecnológicos são fundamentais para as ambições da SpaceX em colaborar com a NASA na missão Artemis 3, destinada ao retorno humano à Lua, prevista para 2026 ou posteriormente. Com planos para lançamentos orbitais do Starship e capacidades aprimoradas de reabastecimento em órbita, a SpaceX avança significativamente rumo ao futuro da exploração espacial.