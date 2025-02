SP: UBSs fazem busca ativa para a segunda dose da vacina contra dengue

As autoridades de saúde enfatizam a necessidade de que crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos completem seu esquema vacinal contra a dengue, uma medida crucial para garantir a proteção adequada contra a doença.

Com o objetivo de sensibilizar os responsáveis, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital estão implementando uma busca ativa focada na faixa etária mencionada, especialmente para aqueles que não retornaram para receber a segunda dose da vacina. Inicialmente, a abordagem é feita por meio de contato telefônico, onde um profissional de enfermagem informa aos pais ou responsáveis que o prazo para a aplicação da segunda dose expirou, busca entender os motivos da ausência e solicita que levem o jovem à UBS no mesmo dia para completar a imunização.

Se a comunicação telefônica não for bem-sucedida e o jovem não comparecer à unidade, a equipe realiza uma tentativa de contato pessoalmente. Nas áreas atendidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF), agentes comunitários de saúde também são mobilizados para auxiliar nesse processo.

Na capital, estima-se que existam cerca de 600 mil indivíduos na faixa etária de 10 a 14 anos. Até o momento, foram aplicadas 259 mil primeiras doses (38%) e 134 mil segundas doses (20%) deste imunizante.

A vacinação está disponível nas UBSs durante os dias úteis, das 7h às 19h, além dos sábados nas AMAs/UBSs, seguindo o mesmo horário.

O esquema vacinal consiste em duas doses, sendo a segunda administrada três meses após a primeira. Aqueles que perderem esse intervalo ainda podem completar sua imunização sem comprometer a eficácia da vacina. Mariana Araújo, coordenadora do Programa Municipal de Imunização, destaca: “É fundamental que crianças e adolescentes nesta faixa etária recebam as duas doses para assegurar uma proteção efetiva”.

Cabe ressaltar que indivíduos com diagnóstico positivo para dengue devem esperar seis meses antes de serem vacinados. Além disso, aqueles com sintomas da doença não devem receber a vacina, que também não pode ser aplicada simultaneamente com outros imunizantes.