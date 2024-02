SP tem confecção de máscaras para o Carnaval e bloco em homenagem a Mário de Andrade

O Museu Casa das Rosas entra no clima do Carnaval e nesta sexta-feira recebe a oficina Bloquinho do Mário, em homenagem ao escritor Mário de Andrade. Os visitantes farão seus próprios balangandãs e ganzás e depois apresentarão os materiais em um cortejo pelo jardim ao som de músicas da época do modernismo.

No sábado, o Bloco do Beco se apresenta no Capão Redondo, com um repertório amplo, cheio de sambas antigos, músicas tradicionais do carnaval de rua e composições próprias.

Quem ainda não preparou a fantasia para o carnaval, pode aproveitar as oficinas dos equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado. No Museu Catavento haverá confecção de máscaras nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro.

No sábado, a oficina é de Balangandã, no Museu da Língua Portuguesa. Os educadores vão ensinar como criar este que é um dos adereços mais conhecidos do Carnaval brasileiro e explicar a origem da palavra. No Museu da Imigração, os visitantes também estão convidados a participar da Oficina de Adereços que ocorre na terça-feira.

Em Santos, no litoral paulista, o Museu do Café realiza mais uma edição do “Café com Música de carnaval”, no domingo. A atividade conta com os clássicos do samba, bossa nova, forró e as tradicionais marchinhas de carnaval.

Em Brodowski, no interior, o Museu Casa de Portinari realiza uma série de ações para celebrar a festa popular, agregando conhecimentos e curiosidades sobre um dos pintores mais emblemáticos do Brasil, Cândido Portinari. As atividades acontecem entre os dias 7 e 13 de fevereiro.

E fique atento aos horários e dias de funcionamento dos equipamentos culturais de São Paulo durante o Carnaval. Alguns espaços terão uma programação excepcional nos dias de folia. Toda a programação está disponível no site: cultura.sp.gov.br