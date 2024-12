SP supera 2023 com mais de 340 mil novas empresas abertas em 2024

O estado de São Paulo registrou recorde na abertura de empresas em 2024. De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mais de 340 mil empresas foram abertas entre janeiro e novembro, crescimento de 10,7% em relação a 2023, que contabilizou pouco mais de 307 mil constituições.

No acumulado de 2023 e 2024, o estado ultrapassou 647 mil novas empresas, com uma média impressionante de cerca de mil novos negócios abertos por dia, consolidando sua liderança no cenário nacional de empreendedorismo.

O avanço no setor é fruto do esforço do Governo de São Paulo em melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a parceria com a iniciativa privada, por meio de diretrizes do plano SP na Direção Certa, que reúne ações para modernizar a máquina pública, dar mais eficiência aos gastos e melhorar a capacidade de investimento do Estado.

Juliana Silva, 41 anos, é uma das novas empreendedoras. Após anos atuando no departamento financeiro de uma empresa do setor de construção civil especializada em restauração e pintura predial, ela aproveitou a oportunidade de se tornar sócia em um novo negócio no mesmo segmento ao lado de seu chefe. Para dar esse passo, Juliana formalizou a abertura de um CNPJ como Sociedade Limitada (LTDA).

“A abertura foi muito rápida. Eu passei a documentação necessária para a contabilidade e eles fizeram o processo. Acho que esse sistema rápido facilita demais. No meu caso, houve uma situação de sócios que estavam desfazendo uma sociedade e isso leva um tempo. Então, eu precisava abrir o novo CNPJ rápido para darmos continuidade ao trabalho e com a documentação necessária isso foi possível graças às facilidades para esse procedimento em SP”, explica Juliana.

Outro destaque positivo é o saldo líquido de empresas, que considera aberturas e fechamentos. De janeiro a novembro de 2024, o saldo ficou em 205 mil empreendimentos, aumento de 23% em comparação ao mesmo período de 2023, quando o saldo líquido acumulado foi de pouco mais de 166 mil empresas.

O cenário reflete a confiança de empreendedores no ambiente de negócios em São Paulo, bem como as ações da SDE para impulsionar a geração de novas empresas, empregos e renda no estado. “São Paulo tem um potencial enorme para atrair novas empresas por vários motivos: boa logística, mercado consumidor potente, ambiente de negócios favorável, entre outros. Queremos desburocratizar cada vez mais este processo, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Alguns setores tiveram destaque nas aberturas de empresas em 2024. Entre os principais estão: negócios voltados ao comércio e à reparação de veículos e motocicletas, que representaram 24,85% do total dos processos de constituições deferidos; atividades administrativas e serviços complementares, com 13,46%; atividades profissionais, científicas e técnicas, 12,33%; empresas de saúde humana e serviços sociais, 9,64%; informação e comunicação, 7,32%; e construção, 5,81%. Vale ressaltar que esses números não incluem Microempreendedores Individuais (MEIs).

Ano positivo

Os bons resultados do empreendedorismo paulista também se refletem na consistência dos números em todo o decorrer deste ano. Dos 11 meses do ano, sete superaram a marca de 30 mil empresas abertas. Neste cenário, destacam-se os últimos cinco meses, em que a média foi de mais de 33 mil novas constituições por mês, consolidando o estado como um dos principais motores econômicos do país.

Somente no mês de outubro, foram três grandes marcas registradas: número recorde de aberturas mensais da série histórica com 35.406 novas empresas; maior saldo líquido mensal (diferença entre abertura e fechamento) já registrado de 23.059 empresas; e maior saldo líquido acumulado de janeiro a outubro, com 186.247 empresas, superando o recorde anual anterior de 2023, que era de 177.628 empreendimentos.

Atualmente, há mais de 6 milhões de empresas ativas em São Paulo, quase o triplo em relação ao segundo lugar no ranking nacional.