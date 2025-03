SP sedia campeonato brasileiro de preparo de cafés especiais filtrados

Considerado referência na pesquisa de ponta, o Instituto Agronômico (IAC), em Campinas, receberá pela primeira vez na história o Campeonato Brasileiro de Brewers Cup. A competição, realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), como ação do projeto “Brazil. The Coffee Nation”, ocorrerá no saguão principal da instituição de pesquisa e colocará à prova a habilidade de baristas de todo o Brasil no preparo de café especial filtrado.

No campeonato, que acontece entre os dias 20 e 22 de março, cada um dos 25 competidores tem 10 minutos para apresentar o seu café especial, o método filtrado escolhido e entregar três xícaras, que serão avaliadas pelos juízes. Aquele que tiver o melhor desempenho, entregando os melhores cafés especiais, será o campeão e representará o Brasil no mundial da categoria, em Jacarta, na Indonésia, de 15 a 17 de maio. São 25 competidores que irão disputador o título de campeão e representar o Brasil no mundial, na Indonésia.

“A realização do campeonato no Instituto Agronômico de Campinas é inédita e uma oportunidade de conectarmos os profissionais e os consumidores do café especial ao IAC e à pesquisa do setor, que é tão essencial para o desenvolvimento da nossa cafeicultura. Além disso, damos foco para o café especial na sua essência, evidenciando os programas e projetos de tecnologia e pesquisa, que são realizados para o melhoramento do cafeeiro e geram o desenvolvimento das mais diversas regiões produtoras no Brasil”, comenta Vinicius Estrela, diretor-executivo da BSCA.

Confira os competidores:

– Anderson Mena – Café Zin – São Paulo (SP)

– André dos Santos – Ristto Coffee – Rio de Janeiro (RJ)

– Bruno Chiga – Mandu Café – São Paulo (SP)

– Daniel Vaz – Five Roasters – Rio de Janeiro (RJ)

– Diego Silva – Grupo Cafeza – Amparo (SP)

– Douglas Conde – Day Trip – Contagem (MG)

– Edson Maisonnette – São José dos Campos (SP)

– Ester Komatsu – Cafeeiros – Campinas (SP)

– Ewerton França – Rudimentar Coffee – Taquaritinga do Norte (PE)

– Gabriel Agrelli – Daterra Coffee / Abigail Coffee – Campinas (SP)

– Gezana Lenize – Acorde 27 – Brasília (DF)

– Hugo Silva – Sabino Torrefação – São Paulo (SP)

– Juliana Dal Mina – Royalty – Curitiba (PR)

– Juliana Sorati – Cafeteria Urbana – Campinas (SP)

– Lais Queiroz – 002 Café – Brasília (DF)

– Lucas Salomão – Sterna Café – São Paulo (SP)

– Matheus Evangelista – Amicitia Café – Santos (SP)

– Mauricio Maciel – Patrocínio (MG)

– Pamela Santiago – Villa Finotti – Uberlândia (MG)

– Renan Dantas – Dantas Coffee Company – São Paulo (SP)

– Rodrigo Alves – Soul Mantiqueira – São Lourenço (MG)

– Rubens Vuolo – Amado Grão – Cuiabá (MT) *atual campeão

– Thiago Sabino – Sabino Torrefação – São Paulo (SP)

– Tiago de Mello – Pato Rei – São Paulo (SP)

– Túlio Fernando – Nerd Coffee House – João Pessoa (PB)