SP registra 822 atendimentos médicos no pré-carnaval

Em um balanço positivo, a Prefeitura de São Paulo revelou que apenas 2% dos foliões que procuraram atendimento médico nos 20 postos montados durante os megablocos do pré-carnaval necessitaram de encaminhamento para as unidades de saúde da cidade. Essa estratégia, voltada para garantir um suporte médico ágil e eficaz, se mostrou eficaz na prevenção da sobrecarga nas estruturas de saúde municipais.

Durante o último fim de semana, a Secretaria Municipal da Saúde registrou um total de 822 atendimentos nos postos médicos e ambulâncias, com somente 17 casos requerendo transferência para hospitais. Isso indica que 98% dos atendimentos realizados foram suficientes para resolver as questões médicas no local, evitando assim a necessidade de deslocamento para outras unidades.

Especificamente no sábado (22), foram registrados 308 atendimentos, dos quais seis resultaram em encaminhamentos. Já no domingo (23), o número total de atendimentos subiu para 514, com apenas 11 encaminhamentos. A maioria dos atendidos no segundo dia pertencia à faixa etária de 21 a 40 anos.

A Prefeitura também estabeleceu uma sala de situação que funcionou durante todo o fim de semana, monitorando em tempo real os 20 postos médicos. Essas estruturas estão programadas para retomar as atividades no próximo sábado, dia 1º de março.

O secretário Luiz Carlos Zamarco ressaltou a robustez da estrutura da saúde municipal, destacando a presença de médicos, enfermeiros e bombeiros civis preparados para atender ao público durante as festividades. “A Saúde Municipal está com uma estrutura robusta para atender aos foliões”, afirmou Zamarco, acrescentando que a sala de monitoramento está conectada aos postos e à central Smart Sampa.

Para garantir a eficiência desse atendimento, cerca de 1.800 profissionais de saúde estão mobilizados nas ruas durante o pré-carnaval, Carnaval e pós-carnaval, atuando não apenas nos 20 postos fixos, mas também nas 174 ambulâncias, incluindo unidades básicas e UTIs móveis que acompanham os blocos carnavalescos.