SP recolhe 227,7 toneladas de lixo no pré-carnaval e libera grandes vias em até 40 minutos

No último fim de semana, a Prefeitura de São Paulo implementou um robusto esquema de limpeza urbana, utilizando 1.229.000 litros de água de reuso e 19.425,5 litros de desinfetante para higienizar as vias que receberam os blocos carnavalescos.

Com um efetivo diário próximo a 3 mil trabalhadores, a cidade conseguiu remover 227,7 toneladas de lixo das ruas que foram percorridas pelos foliões durante o pré-carnaval. Esse total incluiu 107,85 toneladas de materiais recicláveis e 119,85 toneladas de lixo não reciclável. As grandes avenidas, como a do Ibirapuera, passaram por um processo de limpeza que levou cerca de 40 minutos.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), através da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), mobilizou um total de 949 veículos para assegurar que a cidade fosse devolvida em condições adequadas após as festividades.

Para facilitar a coleta e disposição dos resíduos, foram posicionados ao longo dos trajetos dos blocos 657 contêineres, além de 1.045 cestos aramados, 896 papeleiras e 371 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

A SELIMP desenvolveu um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que orienta as ações tanto prévias quanto posteriores aos eventos carnavalescos. Antes da passagem dos blocos, são realizadas limpezas preventivas que incluem varrição manual de calçadas e sarjetas, raspagem de terra e areia, capina nas guias, pintura de meios-fios e remoção de grandes objetos.

Após a dispersão dos foliões, a equipe entra em ação com serviços variados que vão desde varrição manual até mecanizada quando necessário, coleta dos sacos deixados nas vias ou nos contêineres e lavagem das ruas com caminhões-pipa. O plano também prevê a correta destinação dos resíduos coletados durante o carnaval.

Historicamente, durante o Carnaval de Rua em São Paulo, cerca de 50% dos resíduos gerados nas vias públicas são reciclados. O restante é composto predominantemente por lixo orgânico e rejeitos que não podem ser reciclados. No ano passado, mais de 705 toneladas de lixo foram removidas das ruas da capital paulista.