SP recebe Festival do Intercâmbio STB com mais de 100 instituições internacionais

Percebendo um aumento na busca de brasileiros por experiências no exterior, o STB, consultoria especializada em educação internacional, promove o Festival do Intercâmbio STB, no sábado, dia 15 de março, em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu, das 9h30 às 18h. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site do evento.

O ingresso dará acesso a um espaço expositivo com instituições de ensino, além de palestras para interessados em conhecer as principais opções de intercâmbio fora do país.

Estarão reunidos em um só lugar mais de 100 representantes de instituições internacionais para conversar com o público, tirar dúvidas e trazer informações sobre programas, com oportunidades para todas as idades. Durante o Festival, o STB contará com uma loja exclusiva, oferecendo descontos especiais de até 40% para quem deseja realizar o sonho de morar fora do país.

“O mercado de intercâmbio segue aquecido no Brasil, com uma participação que vai além de crianças e adolescentes, interessando também um público já inserido no mercado de trabalho e pessoas com mais de 50 anos que descobriram no intercâmbio a oportunidade para aprimorar suas carreiras, fazer negócios e conhecer novas culturas”, diz Christina Bicalho, vice-presidente do STB.

Programação do evento

Na programação do evento, estão instituições internacionais como London School of Economics and Political Science, Disney Institute, UCLA Extension, New York Film Academy, Istituto Marangoni, Kaplan, EC English, Kings Education, Griffith University entre outros.

Um dos destaques no campo da Mercado Livre Arena Pacaembu será uma ativação que vai contar com a presença da equipe técnica do Paris Saint-Germain, oferecendo treinamento e acesso à metodologia do clube a alunos de 12 a 17 anos, de diversas escolas brasileiras.

Haverá opções também para programas de intercâmbio em família; ensino médio no exterior (high school); preparação universitária; graduação e pós; semestre universitário; programa de estudo e trabalho; trabalho voluntário, idiomas; programas voltados à educação executiva com foco em gestores e profissionais C-Level.

“O STB atua há mais de 50 anos no mercado, oferecendo programas de intercâmbio personalizados de acordo com os objetivos de vida de cada pessoa e para os mais diversos públicos. Com o Festival do Intercâmbio, queremos justamente colocar nossos estudantes em contato direto com renomadas instituições de ensino e que são parceiras do STB, para que possam tirar as dúvidas e, com o apoio dos nossos especialistas, escolher o melhor programa de intercâmbio”, afirma Christina.

SERVIÇO

Feira: Festival do Intercâmbio STB

Data: 15 de março

Horário: Das 9h30 às 18h

Local: Salão Itápolis – Mercado Livre Arena Pacaembu – Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo – SP

Inscrição: CLIQUE AQUI

O evento é gratuito e aberto para todos os públicos