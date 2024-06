SP reabre processo seletivo para professores de idiomas atuarem nos CELPs

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME) reabriu o Processo Seletivo de Designação e Cadastro de Reserva para Professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo para quem pretende desenvolver atividades de docência nos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs). Interessados em lecionar inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e japonês têm até as 23h59 do dia 21 de junho para efetuar a inscrição online.

A reabertura do edital é justificada pela necessidade da Rede Municipal de Ensino (RME) de ampliar o número de polos dos CELPs, aumentar a oferta de cursos de línguas para estudantes, suprir a necessidade de professores nas vagas em aberto e compor banco de dados de candidatos aprovados.

As inscrições deverão ser realizadas até as 23h59 do dia 21/06/2024, com o e-mail @edu por meio do formulário https://forms.gle/6mEY5pg1kzc7BPF2A

Requisitos para participar do processo seletivo

I – Ser professor efetivo de Educação Infantil e Ensino Fundamental I ou Professor de Ensino Fundamental II e Médio.

II – Ser, preferencialmente, licenciado em Letras na língua – alvo.

III – Na ausência de interessados com licenciatura em Letras na língua – alvo, os Professores efetivos de Educação Infantil e Ensino Fundamental I ou Professores de Ensino Fundamental II e Médio com conhecimento da língua-alvo, também podem realizar a inscrição.

IV – É vedada a participação de professores de Educação Infantil (PEI), servidor em estágio probatório, readaptado, em licença médica ou em outras situações de impedimento legal.

Além de ter o perfil, qualificação profissional necessária e os conhecimentos específicos sobre a língua, os candidatos deverão atender ao funcionamento dos CELPs, nas suas jornadas de opção – Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) ou Jornada Básica do Docente (JBD) – e elaborar um Plano de Aula.

Mais informações sobre as etapas do processo seletivo, conhecimentos linguísticos esperados, orientação para elaboração do Plano de Aula e modelo de Anuência para Designação podem ser conferidos no Comunicado SME Nº 528, DE 14 DE JUNHO DE 2024 (Link para um novo sítio)