SP promove seleção para 400 vagas temporárias no Lollapalooza

A capital está com 400 vagas de emprego temporárias para atuar no festival Lollapalooza, um dos maiores eventos de música do país. Os processos seletivos serão realizados na unidade Interlagos do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, com aprovação imediata, sendo aceitos, preferencialmente, candidatos que tenham fácil acesso à região sul da cidade. As atividades serão desenvolvidas no Autódromo de Interlagos.

O cargo de vigilante conta com 200 vagas, com seleção no dia 14 de março, às 9h, no Cate Interlagos (Av. Interlagos, 6122). Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, além de curso de extensão em grandes eventos e reciclagem na área. Não é necessário possuir experiência prévia. A diária será de R$ 180 (trabalho por até três dias), com vale-transporte e refeição no local.

O festival Lollapalooza também está disponibilizando mais 200 vagas como auxiliar de limpeza para trabalhar de 24 a 30 de março (podendo trabalhar até 7 dias). Não é necessário possuir experiência ou escolaridade para se cadastrar. O local de trabalho será no Autódromo de Interlagos, sendo prioridade possuir fácil acesso a essa região.

O cachê diário oferecido é de R$ 130, também com vale transporte e alimentação no local. O horário poderá ser combinado (manhã, tarde ou noite). Para participar do processo seletivo, o candidato precisa comparecer no Cate Interlagos, no dia 11 e 12 de março, às 09h.

Outras vagas

Além das vagas para vigilantes, a Prefeitura de São Paulo segue com expressivo número de oportunidades de emprego neste pós-Carnaval. São mais de 2.500 vagas abertas, com destaque para setores como supermercados, construção civil e serviços gerais. Para quem busca oportunidades na construção civil, há 400 vagas disponíveis para armadores, pedreiros, carpinteiros e motoristas basculantes, com salários que variam entre R$ 2.712 e R$ 3.139.

Contrata SP para pessoa com deficiência

No dia 14 de março, a Prefeitura de São Paulo realiza ainda o Contrata SP, com uma seleção exclusiva para pessoas com deficiência, que buscam novas oportunidades no mercado de trabalho. A Oxxo, rede de lojas de conveniência, está oferecendo 100 vagas para o cargo de atendente, sem a exigência de experiência prévia. As inscrições vão até dia 13 de março pelo Portal Cate.

O processo seletivo será das 9h às 16h. Os candidatos contarão com suporte de intérpretes de Libras e da CIL – Central de Intermediação de Libras. No dia do processo seletivo, é necessário levar currículo atualizado, CPF, RG, carteira de trabalho e laudo médico.

Serviço

Processo Seletivo – Lollapalooza

Cate Interlagos

Auxiliar de Limpeza

Dias: 11 e 12 de março

Horário: 9h

Vigilantes

Dias: 14 de março

Horário: 9h

Contrata SP – Pessoa com Deficiência

Inscrições até 13 de março, das 09h às 16h

Processos Seletivos Cate

Inscrições até 12 de março (quarta-feira), 18h

Portal Cate

Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

· Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

· Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

· Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

. Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

. Cate CIC Sul – Rua José Manoel Camisa Nova, 100

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

· Cate Pinheirinho D’agua – Rua Camillo Zanotti (CEU)

Confira as vagas de emprego aqui

Para agendamento de atendimento nas unidades do Cate no Descomplica SP, acesse:

· Descomplica SP