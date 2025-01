SP promove mutirão de atendimento oftalmológico nos Centros de Educação e Cultura Indígena

A partir desta segunda-feira (20), os Centros de Educação e Cultura Indígenas (CECIs) Jaraguá, Tenondé Porã e Krukutu recebem atendimento oftalmológico especializado promovido pela Prefeitura de São Paulo para pessoas de toda a comunidade das aldeias a partir de 6 anos. A iniciativa foi organizada após diálogo com as lideranças dos territórios. Para participar é necessário comparecer na data com documento de identidade e número do cartão SUS.

O horário dos atendimentos é das 8h às 17h e acontecem no CECI Jaraguá nos dias 20 a 22 de janeiro; no CECI Krukutu nos dias 27 e 28 de janeiro; e no CECI Tenondé Porã nos dias 29 a 31 de janeiro. As pessoas passarão por uma série de exames para avaliar a situação de sua saúde ocular e, aqueles que tiverem a necessidade de prescrição de óculos, têm a oportunidade de escolher sua própria armação para ser contemplada com um óculos conforme a sua necessidade.

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação (SME) e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com o Instituto Juntos pela Visão (união de 3 instituições que garantem em rede esse atendimento – Instituto Suel Abujamra (ISA), ONG Renovatio e o Instituto Verter). Caso seja encontrada alguma patologia ocular, é realizado um encaminhamento para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do território.

A capital paulista conta com três Centros de Educação e Cultura Indígena (CECI), nas aldeias Tekoa Pyau (Jaraguá), Krukutu e Tenonde Porã (Parelheiros) que visam contribuir para o fortalecimento cultural das aldeias, por meio de promoção de atividades culturais e educativas à comunidade.

Programa Avança Saúde Escolar – Oftalmologia

Os estudantes da Rede Municipal também contam com atendimento oftalmológico garantido através do Programa Avança Saúde Escolar – Oftalmologia realizado através da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com o Instituto Juntos pela Visão.

O atendimento prevê uma série de exames para avaliar a situação de sua saúde ocular e, aqueles que tiverem a necessidade de prescrição de óculos, têm a oportunidade de escolher sua própria armação. Caso seja encontrada alguma patologia ocular, como estrabismo, é realizado um encaminhamento para o Instituto Suel Abujamra para atendimento hospitalar.

O Programa visa promover a melhoria do desempenho escolar, ao oferecer atendimento oftalmológico sem custo para crianças e adolescentes, incluindo óculos, se necessário, e, para os casos mais urgentes, atendimento hospitalar e cirurgia. Além de evitar o diagnóstico oftalmológico tardio de doenças e reduzir a evasão escolar. Em 2024, foram mais 141 mil estudantes atendidos em 560 escolas e 27 mil óculos entregues. A previsão é cobrir todas as Escolas de Ensino Fundamental (EMEFs), Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBs) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs).

Neste ano, os atendimentos do programa serão retomados no dia 10 de fevereiro. As famílias podem procurar a secretaria da escola para consultar o calendário de atendimentos na unidade. Também é fundamental que os pais ou responsáveis estejam atentos para assinar as autorizações dos estudantes para participarem da ação.