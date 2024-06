SP promove ações com estudantes para formar cidadãos conscientes sobre o meio ambiente

O prefeito Ricardo Nunes deu início, nesta quarta-feira (4), Dia Mundial do Meio Ambiente, a uma atividade que busca aproximar os estudantes da Rede Municipal de Ensino dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Além disso, lançou o currículo “Educação Ambiental: orientações pedagógicas”. Por meio de games, recursos audiovisuais e cenográficos, efeitos especiais e sons tridimensionais, a Prefeitura de São Paulo vai levar 50 mil estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental de toda a Rede Municipal ao Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul da capital, para vivenciar experiências que os aproximem dos 17 ODSs.

“Nós vamos ter aqui 50 mil alunos, todos os nossos estudantes do oitavo ano, participando dessa imersão com um conteúdo muito contributivo para o entendimento das mudanças climáticas. A gente vai poder ter, por parte dos nossos alunos, que vivem em uma grande metrópole, essa vivência sensorial sobre a importância de cuidar do meio ambiente”, afirmou Ricardo Nunes, destacando que a ideia é que os jovens se tornem 50 mil agentes de proteção ambiental.

O prefeito também reforçou que o currículo de educação ambiental é fundamental e integra a grade curricular da Rede Municipal de Ensino, como assim como o combate ao racismo. “Nossa educação é modelo e exemplo de civilidade para o mundo”, garantiu.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Fernando Padula, o objetivo é estimular práticas que transformem os jovens em multiplicadores e agentes ativos de mudanças nos territórios. “Com a jornada na Arena eles terão a oportunidade de uma imersão inovadora nos ODS e nos conceitos do Currículo da Educação Ambiental, unindo tecnologia, inovação e conscientização. Um debate que começa em sala de aula e se estende em uma série de ações integradas”, destacou Padula.

Projeto inédito

Esse verdadeiro parque de diversões ocupa 815 m² do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, na Zona Sul, e receberá estudantes e professores até outubro deste ano. Todo o projeto é desenvolvido com foco no meio ambiente e sustentabilidade. Sua atuação se baseia nos desafios propostos pela Agenda 2030, que tem como meta reduzir a pobreza mundial e assegurar a sustentabilidade do planeta. Foi desenvolvido pela Arena Green, projeto inédito e especialmente criado para estudantes do 8° ano do ensino fundamental do município de São Paulo.

A proposta é somar design de experiências e inovação pedagógica em jornadas interativas, sensoriais e emocionais, por meio de múltiplas possibilidades de ensinar e aprender, com o objetivo de provocar mudanças de atitudes nos estudantes.

“Essa iniciativa é superimportante. Trazer para dentro da sala de aula a educação ambiental, especialmente no currículo básico, forma cidadãos que vão ter uma oportunidade de emprego que a minha geração não teve. Crescer aprendendo é muito importante”, destacou o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena.

Essa jornada foi criada usando a metodologia proprietária do Green Nation, uma iniciativa do Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente (CIMA) que, desde 2012, já impactou mais de 1 milhão de pessoas, reunindo de maneira criativa educação, ciência, inovação, arte e cultura.

“Nós acreditamos que a cidadania planetária é uma atitude. Por isso, usamos o design de experiências e a inovação pedagógica para promover o ser, o pensar, o viver, o sentir e o transformar. E fazemos isso usando muita criatividade, imaginação e inovação para entregar uma jornada em que os estudantes sejam os protagonistas e se emocionem de múltiplas maneiras”, explicou Marcos Didonet, diretor-geral do Green Nation, que ainda ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura. “Essa metodologia vivenciada diretamente, pelos mais de 50 mil estudantes da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, poderá impactá-los de maneira transformadora, fazendo com que possam agir positivamente dentro de suas casas, escolas e comunidades”.

Os professores de Ensino Fundamental e Médio que atuam com turmas de 8º ano participaram de uma formação sobre o Arena Green e tiveram a oportunidade de conhecer as experiências antes da visita dos alunos para fazer a articulação com os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e ampliar os debates. Os diretores das Unidades Educacionais podem agendar a visita de todas as turmas do 8º ano por este site.

Experiências digitais

A Arena Green oferece ainda quatro experiências digitais para serem vivenciadas em sala de aula e assim incrementar a jornada dos estudantes antes e depois da visita pedagógica. Antes da visita, os educadores poderão realizar um diálogo com estudantes e trabalhar com até duas experiências digitais de apresentação (um audioplay e um gameplay) para inspirar a ida da turma para a Arena.

De volta à sala de aula, os educadores realizarão um novo diálogo com os alunos e terão outras duas experiências digitais (os beats de uma das experiências físicas para serem traduzidos em visões criativas dos estudantes e uma animação) para analisar o entendimento da turma sobre as temáticas trabalhadas.

Currículo de Educação Ambiental

A Prefeitura também lançou nesta quarta o currículo “Educação Ambiental: orientações pedagógicas”, que deve ser seguido por todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino.

A elaboração do documento foi realizada com participação de diversos profissionais da educação, potencializando como os professores podem trabalhar a educação ambiental crítica em sala de aula, além de fortalecer as práticas já desenvolvidas.