SP promove 1ª Mostra de Cinema Angolano e Paulistano

A Prefeitura de São Paulo promove a I Mostra de Cinema Angolano e Paulistano, uma ação da Spcine que propõe um intercâmbio cultural por meio da exibição de filmes brasileiros em Angola (entre os dias 19 e 23 de dezembro) e filmes angolanos no Brasil (durante os dias 07 a 13 de dezembro), no Circuito Spcine Olido, na região Central, com ingressos a R$4 (inteira) e R$2 (meia).

Em sintonia com sua estratégia de internacionalização e fortalecimento das relações com nações africanas, a Spcine estabeleceu uma parceria com o Instituto Guimarães Rosa (IGR), o Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual (IACA) e a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) para realizar a mostra.

Essa colaboração resultou da visita da Spcine a Angola e está alinhada à compreensão de promover a aproximação por meio de medidas afirmativas para fortalecer o setor audiovisual nacional. Isso envolve o intercâmbio de ideias e conhecimentos entre as comunidades africanas e da diáspora. A curadoria dos filmes brasileiros foi realizada pela APAN com apoio da Spcine, enquanto a curadoria dos filmes angolanos será realizada pelo IACA com apoio do IGR e Geração 80.

A mostra inclui a realização de cinco sessões de curtas-metragens e 5 sessões de longas-metragens em São Paulo, no Cine Olido, como parte da programação do Circuito Spcine de cinema. Em Luanda, as exibições acontecerão no Instituto Guimarães Rosa, integrando a programação da Semana do Brasil em Angola, organizada pela Associação de Empresários Brasileiros em Angola.

Além das projeções, estão programadas duas mesas de discussão, uma no primeiro e outra no último dia da mostra. Os debates contarão com a participação de cineastas brasileiros, membros da Spcine e da APAN, assim como especialistas em cinema africano.

Confira a programação dos filmes e sinopses

Serviço

Local: Circuito Spcine Olido (Av. São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01036-000)

Ingressos: Os ingressos são disponibilizados sempre com uma hora de antecedência ao início das sessões. A liberação é feita por ordem de chegada e não são permitidas reservas. Para não atrapalhar o público que já está assistindo ao filme, o limite para a retirada de ingressos é de até 30 minutos após o início da sessão ou quando a sala atingir sua lotação máxima.

Sobre o Circuito Spcine

Criado em 2016, o Circuito Spcine é a rede de salas de cinema da Prefeitura de São Paulo. Com o objetivo de democratizar o acesso ao entretenimento audiovisual, o projeto possui salas de cinema em todas as regiões da capital paulista, preferencialmente em bairros não atendidos pelas salas comerciais.