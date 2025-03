SP: PM apreende armamento pesado e detém grupo criminoso

Uma operação realizada pela Polícia Militar na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo, culminou em um confronto armado após denúncias anônimas que alertaram os agentes sobre a presença de um veículo suspeito.

Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro homens dentro do automóvel, sendo que um deles estava equipado com um colete balístico. A situação se agravou quando um dos indivíduos reagiu à presença policial sacando uma arma calibre 12, resultando em um tiroteio no qual ele foi ferido.

Apesar dos ferimentos, o homem tentou alcançar um fuzil que estava em sua posse, mas foi contido pelos agentes. Ele foi imediatamente levado para um hospital da região; no entanto, não sobreviveu aos ferimentos.

Os outros três ocupantes do veículo foram detidos e, sob interrogatório, informaram à polícia sobre a localização de outros membros do grupo criminoso. Em uma operação subsequente, dois homens e uma mulher foram capturados em dois carros alugados nas proximidades, um dos quais apresentava placas adulteradas.

No total, as forças policiais apreenderam um colete balístico, um revólver calibre 38, uma arma calibre 12, um fuzil e três veículos durante a ação. Todos os detidos foram encaminhados à delegacia da Vila Clementino para os procedimentos legais cabíveis.

Entre os detidos, um dos homens era procurado pela justiça por envolvimento em roubo. A Polícia Civil agora irá investigar as intenções do grupo com o armamento pesado apreendido e suas possíveis conexões com outros crimes na área.