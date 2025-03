PM liberta vítima e prende criminosos por roubo de veículo em Campinas

Dois homens, de 27 e 23 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, foi apreendido após roubo de veículo no domingo (16), no bairro Jardim São Domingos, em Campinas. Um dos assaltantes é detento beneficiado pela saída temporária.

De acordo com a Polícia Militar, quatro suspeitos abordaram um veículo próximo à saída de um shopping, em Campinas. O bando colocou cones e cavaletes na via para forçar o motorista a diminuir a velocidade e facilitar a abordagem. Três suspeitos renderam as vítimas e mantiveram uma delas no veículo, deixando o restante na rodovia.

O quarto homem que dirigia o carro dos criminosos fugiu.

Com as informações do veículo da vítima, uma equipe do 1º Batalhão de Ações Especiais (Baep) deu início às buscas. O carro foi abordado na Via Miguel Melhado, mas não obedeceu a ordem de parada. Após acompanhamento, os suspeitos pararam o veículo e tentaram fugir.

A vítima ficou no carro e foi resgatada. Os dois homens foram presos e o adolescente apreendido. Com o trio havia uma arma de fogo ilegal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos tentaram forçar a vítima a realizar transferências bancárias.

O caso foi registrado como roubo de veículo, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos e associação criminosa na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.