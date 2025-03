Campinas e Sampaio se enfrentam na LBF

Nesta segunda-feira, às 19h (horário de Brasília), o Ginásio do Tênis Clube em Campinas será palco do embate entre as equipes de Campinas e Sampaio, válido pela primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF). A partida poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente através do portal ge.

O time de Campinas busca sua primeira vitória na edição de 2025 da LBF após uma estreia desastrosa, onde foi derrotado pelo Araraquara fora de casa com um placar de 75 a 50. O desempenho na partida inaugural deixou a equipe em busca de recuperação imediata.

Por outro lado, o Sampaio chega para este confronto com um histórico perfeito até agora, tendo conquistado duas vitórias em dois jogos. A equipe venceu o Cerrado por 92 a 52 em casa e, posteriormente, superou o Santo André fora de seus domínios, com um impressionante resultado de 106 a 63.

A LBF 2025 conta com a participação de 11 times, mantendo o mesmo número da temporada anterior, mas com três novas adições: Ourinhos-SP, Cerrado-DF e Maringá-PR substituem Ituano, Ponta Grossa e Catanduva. As equipes que compõem a liga são: Santo André-SP, Corinthians-SP, Sampaio Basquete-MA, São José-SP, Sesi Araraquara-SP, Mesquita-RJ, Campinas-SP, Blumenau-SC, Ourinhos-SP, Cerrado-DF e Maringá-PR.

Uma das novidades deste ano é a utilização de uma nova bola, que também foi empregada nas Olimpíadas. O formato da competição permanece inalterado; os times jogam em turno e returno e os oito melhores avançam para os playoffs. As quartas de final e semifinais serão disputadas em séries melhor de três jogos, enquanto a grande final será decidida em uma série melhor de cinco.