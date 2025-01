SP oferece cursos online gratuitos em empreendedorismo para artesãos

A Prefeitura de São Paulo está oferecendo cursos online gratuitos focados em empreendedorismo, destinados especialmente a artesãos da capital. Os cursos intitulados “Planejamento Financeiro” e “Parcerias e Formalização” estarão acessíveis até o dia 26 de janeiro (domingo), por meio da plataforma municipal.

Essas iniciativas fazem parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas, uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que visa fortalecer o setor de artesanato na cidade. O projeto busca não apenas promover a capacitação profissional dos artesãos, mas também facilitar o acesso ao mercado.

Os cursos são totalmente online e abrangem uma formação completa voltada para a gestão e desenvolvimento de negócios artesanais. A grade curricular é composta por sete módulos: Modelagem de Negócio; Planejamento de Coleção; Planejamento Financeiro; Formalização e Parcerias; Planejamento de Futuro; Presença Digital; e Segurança do Trabalho.

Durante o período de quatro semanas, os participantes aprenderão a estabelecer metas, organizar suas finanças, comercializar produtos em diferentes canais e formar parcerias estratégicas. As aulas são disponibilizadas semanalmente, permitindo aos alunos acessar os conteúdos em qualquer dia da semana.

No módulo “Planejamento Financeiro”, os alunos terão a oportunidade de aprender a estruturar um planejamento financeiro eficaz para seus ateliês, além de técnicas para precificação correta de produtos artesanais. Por outro lado, o curso “Formalização e Parcerias” abordará as vantagens da formalização do negócio e ensinará como construir parcerias vantajosas.

Para se inscrever nos cursos, é necessário criar um cadastro na plataforma. O registro pode ser feito a qualquer momento, pois os conteúdos são liberados continuamente ao longo das semanas. Os cursos são independentes entre si, permitindo que os participantes acessem qualquer um deles sem necessidade de conclusão prévia.

As aulas gravadas podem ser assistidas em horários flexíveis, acessíveis através de dispositivos móveis e fixos durante o período em que estiverem disponíveis na plataforma.

Além das aulas gravadas, haverá sessões ao vivo para revisão dos conteúdos. Essas monitorias ocorrerão no canal oficial do Mãos e Mentes Paulistanas no YouTube, proporcionando um espaço para esclarecimento de dúvidas e interação entre os alunos.

É importante ressaltar que não é necessário ser um artesão credenciado para participar dos cursos. Contudo, aqueles que desejam se inscrever em outras atividades do programa poderão fazer o credenciamento através do link disponibilizado.

A participação nos cursos também é um requisito essencial para quem deseja acessar oportunidades comerciais oferecidas pelo programa, incluindo feiras e eventos de artesanato e espaços de venda em shoppings e centros comerciais. Exceto pelo módulo “Segurança do Trabalho”, todos os cursos são obrigatórios para quem deseja vender nas lojas do programa. Para quiosques, a conclusão dos módulos sobre “Modelagem de Negócio”, “Planejamento de Coleção”, “Planejamento de Futuro” e “Parcerias e Formalização” é necessária. Já para participar das feiras de artesanato, os cursos “Modelagem de Negócio” e “Planejamento de Coleção” são imprescindíveis.

A certificação obtida em qualquer uma das turmas da qualificação empreendedora continuará válida para participação nas oportunidades comerciais oferecidas pelo programa.

Além das atividades regulares, o programa Mãos e Mentes Paulistanas conta com cinco quiosques localizados em shoppings como Center Norte e Anália Franco, além de três lojas em estabelecimentos como Frei Caneca e Center 3.

Os interessados podem se cadastrar para os módulos disponíveis através do site: www.pmmsp.eadplataforma.app/register/.