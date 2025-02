SP oferece cursos gratuitos para artesãos e manualistas na próxima semana

A Prefeitura de SP oferece, entre os dias 10 e 16 de fevereiro, cursos de Modelagem de Negócios e Planejamento de Coleção. Ambos fazem parte da formação de qualificação empreendedora do programa municipal Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, iniciativa voltada para o fomento do setor de artesanato e manualidades, promovendo acesso ao mercado e a capacitação profissional.

Gratuitos e on-line, as aulas oferecem uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete módulos temáticos: modelagem de negócio, desenvolvimento de coleção, planejamento de futuro, presença digital, planejamento financeiro, formalização e segurança do trabalho.

Ao longo dos módulos, os artesãos e manualistas aprenderão a definir metas e objetivos, organizar o setor financeiro e a produção artesanal, estabelecer parcerias, precificar seus produtos autorais e comercializar em diversos canais de venda (on-line e offline).

“A qualificação é um passo fundamental para transformar o talento artesanal em um negócio estruturado e competitivo. O programa Mãos e Mentes Paulistanas oferece aos artesãos ferramentas essenciais para fortalecer sua atuação no mercado e explorar novas oportunidades comerciais com planejamento estratégico“, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Programas e conteúdos

Novos módulos são disponibilizados semanalmente, com acesso liberado de segunda a domingo. Após encerrados, serão reabertos ao final de um ciclo completo. A partir de segunda-feira, 10 de fevereiro, estarão disponíveis as aulas de Modelagem de Negócios e Planejamento de Coleção. Confira abaixo.

– Modelagem de Negócios – Apresenta uma ferramenta para o entendimento completo do empreendimento artesanal, possibilitando uma análise aprofundada para melhores resultados e apoio na tomada de decisão;

– Planejamento de coleção – Ensina como aplicar o conceito de coleção no artesanato, explorando técnicas para criar linhas de produtos mais coesas e estratégicas.

Como participar

É necessário realizar um cadastro na plataforma de qualificação do programa para participar, acessível neste link.

O curso está disponível de forma contínua, com novos conteúdos liberados semanalmente. Não é obrigatório concluir um módulo para acessar os seguintes, pois eles são independentes.

Aulas de revisão ao vivo

Também será oferecida uma monitoria online ao vivo com revisão de cada curso, com o objetivo de complementar o conteúdo, tirar dúvidas e promover a interação dos participantes.

Nesta semana, as aulas de revisão serão realizadas no dia 12 de fevereiro, quarta-feira, das 19h às 21h, pelo no canal do Mãos e Mentes Paulistanas do YouTube, pelo link.

Não é necessário ser artesão ou manualista credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas para participar do curso. Empreendedores manuais interessados em participar de outras ações do programa podem fazer o credenciamento pelo link.

Cursos obrigatórios para oportunidades comerciais

Além do credenciamento no Mãos e Mentes, os cursos da qualificação empreendedora também são parte dos pré-requisitos para participação nas oportunidades de comercialização oferecidas pelo programa, como feiras e eventos de artesanato e os espaços fixos de vendas localizados em shoppings e centros comerciais.

Todos os cursos, com exceção do “Segurança do trabalho”, são pré-requisitos para participação nas lojas do Programa. Já para os quiosques é necessário concluir os quatro módulos sobre “Modelagem de negócio”, “Desenvolvimento de coleção”, “Planejamento de futuro” e “Parcerias e formalização”.

No caso das feiras de artesanato os cursos modulares “Modelagem de negócios” e “Planejamento de coleção”, cursos disponíveis nesta semana, são obrigatórios desde 1º de abril de 2024.

Por fim, além da programação semanal de feiras, o Mãos e Mentes conta também com cinco quiosques localizados nos shoppings Center Norte, Lar Center, Anália Franco, Itaquera e Mercadão das Flores, bem como três lojas localizadas nos shoppings Frei Caneca, Center 3 e Mais Shopping.

Cursos obrigatórios

Feiras de artesanato

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

Quiosques

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

Lojas

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

– Planejamento de futuro

– Presença digital

Programação dos módulos

10/02 a 16/02 – Modelagem de negócio e Planejamento de coleção

17/02 a 23/02 – Planejamento financeiro e Parcerias e formalização

24/02 a 02/03 – Planejamento de futuro e Presença digital

03/03 a 09/03 – Segurança do trabalho

Serviço

Qualificação empreendedora – Mãos e Mentes Paulistanas

Cadastro para os módulos abertos aqui