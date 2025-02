SP oferece atividades gratuitas para empreendedores em fevereiro

A rede de coworking Teia, vinculada à Ade Sampa e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, anunciou um programa diversificado de atividades gratuitas voltadas para empreendedores e profissionais em busca de aprimoramento. Durante o mês de fevereiro, as 21 unidades da Teia estarão abertas para receber participantes de diversas áreas, oferecendo uma gama de eventos que variam de palestras a workshops e oficinas.

As unidades do Teia disponibilizam estrutura gratuita e contam com a orientação de especialistas da Ade Sampa, que auxiliarão os empreendedores nas suas demandas específicas. Com foco no crescimento e na inovação dos negócios locais, as atividades incluem cursos, palestras, oficinas e encontros de networking. Os interessados podem se inscrever através do portal da Ade Sampa.

Programação das Atividades

No Teia Butantã, localizado na Zona Oeste, as atividades começam no dia 10 com o workshop “Dominando a Ficha Técnica e os Custos”, das 10h às 13h. O evento terá inscrições abertas até o dia da realização. No dia 14, será promovido um encontro de networking para empreendedores, das 14h às 16h. Em seguida, no dia 19, acontece a oficina “Roda da Clareza – Experimente uma Vida mais Harmoniosa”, também das 14h às 16h. O mês se encerra com uma palestra sobre “Pilar Emocional: Emoções Blindadas” no dia 21, das 14h às 16h.

Na unidade do Teia Cachoeirinha, na Zona Norte, as atividades têm início no dia 8 com a oficina “Marketing e Branding pessoal para empreendedores”, sem necessidade de inscrição. Outras oficinas programadas incluem a “Academia de Finanças” nos dias 15 e a “Oficina de Elétrica Residencial: O Básico para Começar” no dia 22. Por fim, um workshop sobre “Faça e Venda Brigadeiro Gourmet” está agendado para o dia 27.

O Teia Centro também terá uma programação robusta, incluindo a oficina “Planejando 2025: Construa Seu Caminho para o Sucesso” no dia 14 e uma palestra sobre “Cocriando uma Vida de Sucesso” no dia 21. Um encontro de networking será realizado no dia 27.

No Teia Cidade Tiradentes, as atividades incluem uma oficina introdutória ao Python no dia 13 e uma palestra sobre gestão financeira no dia seguinte. Um workshop sobre aplicativos Android ocorrerá no dia 20.

A unidade do Teia Interlagos programou diversas oficinas, como “Roda da Clareza” e “Academia de Finanças”, além de um curso de inglês focado em negócios que acontecerá no dia 24. O mês será encerrado com um encontro de networking no tema “A importância do C.O.E. para o seu Negócio”.

No Teia Itaquera, será oferecida uma palestra sobre produção de produtos de Páscoa no dia 17 e um curso sobre aromaterapia no dia seguinte. As atividades culminarão com um encontro de networking em fevereiro.

Em Jaçanã e Parelheiros, também estão programados cursos focados em precificação e marketing. Por fim, o Teia São Miguel realizará palestras motivacionais e encontros voltados para networking.

Além disso, outras unidades como Jd. Elite, Lapa e Perus também contarão com uma série de eventos ao longo do mês. Para garantir a participação nas atividades é fundamental verificar os prazos para inscrição conforme cada evento.

Essa iniciativa da rede Teia não apenas visa fortalecer os conhecimentos dos empreendedores locais, mas também fomentar um ambiente colaborativo onde novas ideias possam emergir e prosperar.