Ade Sampa abre inscrições para vagas remanescentes do programa Green Sampa

Nova chance para quem atua no setor de economia verde e deseja acelerar o seu negócio: a Ade Sampa abre inscrições para as vagas remanescentes da 6ª edição do programa de aceleração Green Sampa por VAI TEC. Os interessados podem realizar as candidaturas de 04 a 17 de fevereiro por meio do site.

A iniciativa da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, oferece aporte financeiro de R$ 45 mil, mentorias individuais, oportunidade de participação em eventos nacionais e internacionais e espaço físico de trabalho no Hub Green Sampa, localizado em Pinheiros, zona oeste da cidade.

A aceleração busca estimular o aperfeiçoamento de negócios inovadores sustentáveis, além de promover o desenvolvimento econômico local e a geração de renda nas regiões mais vulneráveis da cidade de São Paulo. Para se inscrever, as empresas devem utilizar tecnologia como parte essencial do modelo de negócio, como em produtos e/ou serviços pensados para atender os setores de tecnologias verdes e sustentabilidade.

O processo de aceleração do Green Sampa por VAI TEC possui duração de seis meses e irá selecionar negócios que proponham soluções em economia verde dentro dos seguintes eixos:

Qualidade do ar

Resíduos sólidos

Eficiência energética, energia limpa, armazenamento energético e clean web

Mobilidade urbana e transporte

Qualidade de água e saneamento

No total, serão selecionados até 25 negócios.

Para participar, as equipes devem ser compostas por dois integrantes maiores de 18 anos e ser residentes da cidade de São Paulo há pelo menos dois anos. Ambos os proponentes não deverão possuir pendências, como pessoa física, no Cadastro Informativo Municipal (CADIN).

Antes de realizar a inscrição, é essencial a leitura completa do edital disponível em clicando aqui. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail: ([email protected]).